Egipto anuncia la creación de un comité palestino para gestionar la Franja de Gaza

El comité de tecnócratas palestinos de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza se acerca a estar definido.

El Cairo, Egipto. El gobierno egipcio anunció este miércoles que se logró un “consenso” sobre los nombres de los miembros del comité de tecnócratas palestinos de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza, según el plan del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esperamos que tras este acuerdo, el comité sea anunciado pronto (...) y luego desplegado para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty tras las negociaciones en El Cairo.

Noticia en desarrollo...