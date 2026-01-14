El Mundo

Egipto anuncia la creación de un comité palestino para gestionar la Franja de Gaza

El gobierno egipcio anunció un consenso para formar un comité de 15 tecnócratas palestinos que administrará Gaza tras negociaciones en El Cairo.

Por AFP
La medida se anuncia en un contexto de tensiones persistentes y cuestionamientos sobre el trabajo humanitario en la Franja de Gaza.
El comité de tecnócratas palestinos de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza se acerca a estar definido. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







AFP

AFP

