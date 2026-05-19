El Mundo

Ecuador rescata a seis menores de una red de trata de personas vinculada a secta

Secta Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países como Colombia y Guatemala.

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Por AFP
Secta judía Guatemala
(Archivo) Miembros de la comunidad judía Lev Tahor protestaron ante las autoridades policiales de Guatemala. La secta también fue investigada y frenada en ese país. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







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