Ecuador rescata a seis menores de una red de trata de personas vinculada a secta

(Archivo) Miembros de la comunidad judía Lev Tahor protestaron ante las autoridades policiales de Guatemala. La secta también fue investigada y frenada en ese país.

Quito, Ecuador. La policía de Ecuador rescató a seis menores de edad extranjeros víctimas de una red de trata de personas presuntamente vinculada a la secta judía ortodoxa Lev Tahor, informó el martes el Ministerio del Interior.

Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países como Colombia y Guatemala.

El año pasado Colombia expulsó a nueve miembros de la secta tras el rescate de 17 niños que estaban bajo su custodia.

El operativo en Ecuador se desarrolló en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro). “Las menores fueron encontradas en un inmueble sin condiciones humanitarias adecuadas”, señaló la cartera en X.

En un video difundido por el Ministerio del Interior se observa a las menores cubiertas con un velo negro largo

“Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de trata de personas y explotación forzada vinculados a integrantes de la secta Lev Tahor”, señaló el ministerio.

Tras el rescate las menores fueron enviadas a Estados Unidos.

En diciembre de 2024, 160 niños en poder de la secta Lev Tahor fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.