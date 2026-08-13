El Mundo

Eclipse total de sol oscurece parte del planeta: así se vivió el fenómeno

Desde España hasta Groenlandia, miles de personas vivieron el fenómeno astronómico

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Por AFP
La corona del Sol brilla mientras la Luna bloquea por completo el astro durante la fase de totalidad del eclipse solar total, visto desde Lodoso, en la provincia de Burgos, España, este 12 de agosto de 2026. (Photo by Cesar MANSO / AFP)
En España, multitudes salieron a las calles para contemplar el fenómeno. (CESAR MANSO/AFP)







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