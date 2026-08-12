Eclipse solar de este 12 de agosto: vea aquí el recuento y las imágenes que dejó el fenómeno

El eclipse solar total no será visible desde San José, Costa Rica, pero podrá seguirse en directo. Vea aquí las imágenes y conozca los principales datos del fenómeno

Por Jailine González Gómez
EscucharEscuchar

actualizaciones

Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrió un eclipse solar total que pudo observarse desde determinadas regiones del planeta. Durante la totalidad, la Luna cubrió por completo el disco del Sol y la oscuridad llegó durante unos minutos en pleno día.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGeclipseeclipse solareclipse de sol
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído