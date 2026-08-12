Eclipse solar de este 12 de agosto: vea aquí el recuento y las imágenes que dejó el fenómeno

Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrió un eclipse solar total que pudo observarse desde determinadas regiones del planeta. Durante la totalidad, la Luna cubrió por completo el disco del Sol y la oscuridad llegó durante unos minutos en pleno día.

La totalidad fue visible desde Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que otras regiones observaron el fenómeno de manera parcial. El eclipse no fue visible desde San José, Costa Rica.

Para quienes estuvieron fuera de las zonas de visibilidad, el fenómeno pudo seguirse mediante transmisiones por Internet. Time and Date ofreció imágenes en directo del eclipse total desde las 10 a. m., hora de Costa Rica, mientras que el Real Observatorio de Greenwich transmitió el eclipse parcial visible desde el Reino Unido a partir de las 11:10 a. m., hora costarricense.

El eclipse ya finalizó, pero puede revivir aquí los principales momentos del fenómeno. Vea el recuento de la transmisión en vivo de Time and Date, con imágenes del recorrido del eclipse solar total de este 12 de agosto.

El Real Observatorio de Greenwich también transmitió el eclipse Copiado!

El Real Observatorio de Greenwich ofreció una segunda opción para seguir el fenómeno en directo.

Su transmisión mostró el eclipse parcial visible desde el Reino Unido e Irlanda, donde la Luna cubrió entre un 90% y un 96% del Sol, según la institución.

La cobertura comenzó a las 6:10 p. m., hora del Reino Unido, equivalentes a las 11:10 a. m. en Costa Rica, mediante YouTube y Facebook.

El astrónomo Greg Brown condujo la transmisión y explicó aspectos científicos relacionados con el Sol y los eclipses.

1:46 p. m.: Finaliza el eclipse solar en España Copiado!

El eclipse solar finalizó su recorrido por España alrededor de las 8:46 p. m., hora de España (1:46 p. m. en Costa Rica), luego de atravesar distintas zonas del país donde pudo observarse la totalidad.

Las diferentes etapas del eclipse solar total observadas desde Berlanga de Duero, España, este 12 de agosto. (OSCAR DEL POZO/AFP)

1 p. m.: Eclipse parcial deja una imagen sobre la Pirámide del Louvre en París Copiado!

La Luna cubrió parcialmente el Sol durante el eclipse observado desde París, Francia, donde el fenómeno fue fotografiado detrás de la Pirámide del Louvre. Según AFP, Francia no experimentó la totalidad este miércoles y tendrá que esperar hasta 2081 para volver a observar un eclipse solar total.

La Luna cubre parcialmente el Sol detrás de la Pirámide del Louvre durante el eclipse en París. (SIMON WOHLFAHRT/AFP)

12:55 p. m.: Eclipse solar parcial se observa desde Alemania Copiado!

El eclipse solar también pudo observarse de forma parcial en Alemania. En Jacobsdorf, en el estado de Brandeburgo. Según el Servicio Meteorológico Alemán, las condiciones meteorológicas eran adecuadas para contemplar el eclipse desde casi todo el país, de acuerdo con información de DPA vía AFP.

Un niño en bicicleta observa el eclipse solar parcial desde Jacobsdorf, Alemania. (PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP)

12:49 p. m.: Finaliza el eclipse solar en Islandia Copiado!

El eclipse solar finalizó en Islandia a las 6:49 p. m. UTC, equivalentes a las 12:49 p. m. en Costa Rica, después de que la sombra de la Luna atravesara el territorio. Islandia estuvo dentro de la franja de totalidad y fue uno de los países desde donde pudo observarse al Sol completamente cubierto por la Luna.

12:33 p. m.: La totalidad llega a Mallorca Copiado!

La corona solar también pudo observarse durante la totalidad desde la playa del Arenal, en Llucmajor, Mallorca, mientras el eclipse avanzaba hacia el Mediterráneo. España fue el territorio donde más personas pudieron observar la fase total del fenómeno, según AFP.

La corona solar durante la totalidad vista desde la playa del Arenal, en Llucmajor, Mallorca. (JAIME REINA/AFP)

12:28 p. m.: La corona solar aparece durante la totalidad en España Copiado!

La Luna cubrió completamente el Sol durante la fase de totalidad vista desde San Asensio, en La Rioja, España, donde quedó visible la corona solar alrededor del disco oscuro de la Luna. La totalidad atravesó España en diagonal, desde la costa norte del Atlántico hacia el Mediterráneo, según la información de AFP.

La corona solar aparece durante la totalidad del eclipse en San Asensio, La Rioja, España. (ANDER GILLENEA/AFP)

La corona solar rodea la Luna durante la totalidad del eclipse en Lodoso, Burgos, España. (CESAR MANSO/AFP)

12:26 p. m.: España entra en la totalidad del eclipse solar Copiado!

La totalidad del eclipse solar comenzó en España a las 12:26 p. m., hora de Costa Rica, cuando la Luna cubrió completamente el disco del Sol en las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), la duración de esta fase varía según el punto de observación; por ejemplo, en Zaragoza se extenderá aproximadamente 1 minuto y 27 segundos.

Antes de la totalidad, desde Lodoso, en la provincia de Burgos, se observó el efecto del anillo de diamantes, un último destello de luz que aparece cuando la Luna está a punto de cubrir completamente el Sol.

El efecto del anillo de diamantes aparece instantes antes de la totalidad en Lodoso, Burgos, España. (CESAR MANSO/AFP)

12:10 p. m.: España se acerca a la totalidad del eclipse solar Copiado!

La Luna cubre una porción cada vez mayor del Sol mientras España se acerca a la totalidad, prevista para las 12:26 p. m., hora de Costa Rica. Una imagen captada desde la playa de La Zurriola, en San Sebastián, muestra el avance del eclipse antes de que la sombra recorra territorio español.

La Luna cubre parcialmente el Sol antes de la totalidad, vista desde la playa de La Zurriola, en San Sebastián, España. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com (THOMAS COEX/AFP)

11:35 a. m.: La Luna comienza a cubrir el Sol en España Copiado!

Las primeras imágenes desde Caspe, España, muestran a la Luna cubriendo una parte del disco solar mientras avanza el eclipse este 12 de agosto. El país se encuentra entre los territorios ubicados en la franja de totalidad, fase que todavía no se había alcanzado al momento de esta imagen.

El eclipse solar comienza a observarse desde Caspe, España, este 12 de agosto. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)

11:30 a. m.: El eclipse solar comienza en España Copiado!

El eclipse solar comenzó en España a las 5:30 p. m. UTC, equivalentes a las 11:30 a. m. en Costa Rica. El país figura entre los principales puntos de observación. La Agencia Espacial Europea (ESA) había señalado que la mayoría de las personas que presenciarían la totalidad lo harían desde territorio español, por ser el área más poblada de la trayectoria.

11:18 a. m.: Comienza el eclipse solar parcial en Hemiksem, Bélgica Copiado!

El eclipse solar parcial comenzó a las 11:18 a. m., hora de Costa Rica (7:18 p. m. en Bélgica), en Hemiksem. En esta localidad, la Luna cubrirá cerca del 90% del Sol durante el punto máximo del fenómeno. Las primeras imágenes fueron captadas por Tom Goyvaerts, de Belga, vía AFP.

El eclipse solar parcial comenzó a observarse en Hemiksem, Bélgica, este miércoles 12 de agosto. En esta localidad, la Luna cubrirá cerca del 90% del Sol durante el punto máximo del fenómeno. (TOM GOYVAERTS/Belga via AFP)

10:43 a. m.: Comienza la totalidad del eclipse solar en Islandia Copiado!

La fase de totalidad del eclipse comenzó en Islandia a las 5:43 p. m. UTC, equivalentes a las 10:43 a. m. en Costa Rica. Desde las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad, la Luna cubrió completamente el disco del Sol.

El eclipse solar deja a Islandia en la oscuridad total.

10 a. m.: Observadores se preparan en España y Francia para el eclipse solar total Copiado!

Observadores se prepararon este miércoles 12 de agosto en el Puente de Piedra, en Zaragoza, España, para presenciar el eclipse solar total, que tendrá allí una cobertura del 100% durante aproximadamente 1 minuto y 27 segundos, según NurPhoto vía AFP. En París, Francia, decenas de personas hicieron fila desde el martes 11 de agosto en la tienda Le Monde de l’Observation para comprar gafas y otros filtros destinados a observar y fotografiar el fenómeno.

Una persona utiliza gafas especiales mientras se prepara para observar el eclipse solar total desde el Puente de Piedra, en Zaragoza, España, este 12 de agosto de 2026. (BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP)

Decenas de personas hicieron fila el 11 de agosto en la tienda Le Monde de l'Observation, en París, Francia, para comprar gafas y filtros para observar y fotografiar el eclipse solar (TELMO PINTO/NurPhoto via AFP)

¿A qué hora será el eclipse solar de este 12 de agosto? Copiado!

De acuerdo con Time and Date, la primera zona en experimentar la totalidad lo hará a las 4:58 p. m. UTC (10:58 a. m. en Costa Rica).

El eclipse alcanzará su máximo a las 5:46 p. m. UTC (11:46 a. m. en Costa Rica). La totalidad terminará en el último punto de su recorrido a las 6:34 p. m. UTC (12:34 p. m. en Costa Rica) y el eclipse parcial finalizará por completo a las 7:57 p. m. UTC (1:57 p. m. en Costa Rica).

¿En qué países se verá el eclipse solar total? Copiado!

El eclipse podrá observarse de forma total desde Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

El fenómeno también será visible de manera parcial en otras zonas de Europa, África y Norteamérica, así como en regiones de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico.

¿Cuántas personas podrán observar el eclipse? Copiado!

Los cálculos de Time and Date estiman que alrededor de 980 millones de personas, equivalentes al 12,08% de la población mundial, podrán observar alguna parte del eclipse.

Cerca de 15,2 millones de personas estarán en zonas donde podrá apreciarse la totalidad.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total? Copiado!

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y cubre completamente el disco solar desde determinadas zonas del planeta.

La Agencia Espacial Europea (ESA) explicó en un video divulgativo que el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. Esta relación hace que ambos cuerpos parezcan tener un tamaño similar en el cielo.

La totalidad solo puede observarse desde una franja estrecha recorrida por la sombra completa de la Luna, denominada umbra. Las zonas alcanzadas por la sombra parcial, denominada penumbra, observan un eclipse parcial.

¿Qué podrá verse durante la totalidad? Copiado!

La ESA explica que el entorno cambia conforme la Luna cubre el Sol. La temperatura desciende y pueden aparecer los colores característicos del atardecer alrededor del horizonte.

Justo antes de la totalidad aparecen pequeños puntos brillantes conocidos como perlas de Baily, producidos por la luz del Sol que atraviesa los valles ubicados en el borde de la Luna.

Después se produce un último destello brillante denominado anillo de diamantes.

Durante la totalidad, la oscuridad llega en pleno día y pueden hacerse visibles estrellas y planetas brillantes. También aparece la corona solar, la atmósfera exterior del Sol.