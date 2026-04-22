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Drogas sintéticas se expanden de forma impredecible en América, dice informe

Informe del Observatorio Interamericano de Drogas alerta de mezclas baratas y uso de múltiples sustancias.

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Por AFP
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas Foto: Getty Images
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







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