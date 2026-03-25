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Consumo de drogas sintéticas ya supera al de las tradicionales y desborda el control de las autoridades en Estados Unidos: ¿A qué se debe su auge?

Nuevas sustancias, más potentes y difíciles de detectar, están transformando el narcotráfico y desbordando a las autoridades

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas Foto: Getty Images
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas Foto: Getty Images (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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