Consumo de drogas sintéticas ya supera al de las tradicionales y desborda el control de las autoridades en Estados Unidos: ¿A qué se debe su auge?

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas Foto: Getty Images

Washington, Estados Unidos. El mercado global de drogas ilícitas atraviesa una transformación acelerada que tiene a las autoridades sanitarias y de seguridad, tanto en Estados Unidos como en el mundo, en estado de alarma y en una carrera contra reloj que parece no tener fin.

Ya no se trata principalmente de cocaína, heroína o marihuana, sino de una avalancha de sustancias sintéticas, en su mayoría desconocidas, que se producen en laboratorios clandestinos, cambian constantemente su composición y se vuelven cada vez más potentes y letales.

Las cifras ilustran la magnitud del cambio.Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas,una cifra que prácticamente se ha triplicado en poco más de una década.

En paralelo, las incautaciones de drogas sintéticas han aumentado con fuerza en distintas regiones del mundo, incluidas Asia Central y América del Norte.

En Estados Unidos el impacto es evidente. Las muertes por sobredosis, que en 1971 sumaban menos de 7.000 al año, hoy superan las 70.000 anuales, principalmente causadas por opioides sintéticos. Y si bien esa cifra marca una reducción frente a años anteriores (alcanzó las 100.000 en 2022) sigue siendo históricamente alta.

Pero expertos advierten que el problema es mucho más profundo y con potencial de empeorar hacia el futuro.

“Estamos viviendo una verdadera epidemia moderna en el uso de drogas, algo que el mundo nunca había experimentado. Es como una carrera armamentista química donde todos los días aparece una drogas más poderosa que otra”, dijo recientemente Bob Dupont, zar antidrogas durante el gobierno de Richard Nixon, en un artículo publicado por The New York Times.

Y si bien la administración de Donald Trump está centrada en la lucha contra el tráfico de fentanilo, han aparecido otras sustancias, como los nitazenos, que pueden ser hasta 20 veces más potentes que el fentanilo, lo que eleva exponencialmente el riesgo de sobredosis.

Desde 2013 se han identificado más de 1.440 nuevas sustancias psicoactivas. Foto:iStock (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

A diferencia de las drogas tradicionales, las sintéticas no dependen de cultivos ni de las condiciones climáticas. Se producen en laboratorios a partir de precursores químicos que pueden adquirirse o modificarse con relativa facilidad.Esto las hace más baratas de fabricar, más fáciles de transportar y mucho más difíciles de rastrear.

El cambio también incorpora un nuevo componente digital y de distribución.

Las recetas circulan en internet, las ventas se coordinan en plataformas encriptadas y los productores pueden modificar ligeramente la fórmula para evadir regulaciones.

En muchos casos, cuando una sustancia es prohibida, ya existen varias variantes que no están contempladas en la ley.

Uno de los escenarios donde esta transformación se ha hecho más evidente es el sistema carcelario en Estados Unidos, que se ha convertido en una especie de laboratorio adelantado de estas tendencias.

En la cárcel del condado de Cook, en Chicago, al menos seis internos murieron en 2023 tras consumir drogas sintéticas impregnadas en papel. El mecanismo es tan simple como preocupante. Cartas, libros, documentos, son rociados con mezclas químicas que luego se cortan en tiras y se fuman.

El fenómeno no es aislado. Al menos 15 estados han reportado casos similares, con arrestos o procesos judiciales relacionados con este tipo de contrabando.

El desafío para las autoridades es múltiple, porque estas sustancias no tienen olor detectable para perros entrenados, no cuentan con pruebas rápidas de campo y pueden tardar semanas o meses en ser identificadas en laboratorio.

Las muertes por sobredosis, que en 1971 sumaban menos de 7.000 al año, hoy superan las 70.000. Foto:Guardia Costera de EE. UU. (Guardia Costera de EE.UU./Guardia Costera de EE.UU.)

En algunos casos, los análisis han detectado hasta 10 compuestos distintos en una sola hoja, combinando opioides, cannabinoides, estimulantes y depresores.

En las calles, el reto es similar, pues es casi imposible arrestar a un traficante que ya no porta pastillas o sustancias en polvo, sino hojas de papel.

El auge de las drogas sintéticas también coincide con cambios en la producción global. En Afganistán, por ejemplo, la producción de opio cayó un 32 por ciento en 2025. Pero al mismo tiempo, el tráfico y fabricación de metanfetaminas y otras drogas sintéticas en la región aumentaron, con incautaciones que crecieron un 50 por ciento entre 2023 y 2024.

En el caso de la cocaína, si bien la producción se ha mantenido estable, no se está expandiendo de manera orgánica, lo que indicaría cambios en el mercado de consumidores.

Y para los grupos criminales el atractivo es claro, pues las drogas sintéticas ofrecen buenos márgenes de ganancia, menor dependencia logística y mayor capacidad de adaptación frente a los controles estatales.

El resultado es un mercado en constante mutación, donde las autoridades reaccionan a un fenómeno que ya ha cambiado de forma para cuando logran entenderlo.

A diferencia de otras crisis de drogas en el pasado, esta no tiene un eje claro ni una sustancia dominante. Es, más bien, un ecosistema dinámico de compuestos que evolucionan a gran velocidad y explotan las debilidades del sistema.