Dos mexicanos y tres europeos mueren por ventisca en Torres del Paine, Chile

Una ventisca en Torres del Paine dejó dos turistas mexicanos y tres europeos muertos. Autoridades y rescatistas trabajan en la búsqueda en la Patagonia chilena.

Por AFP
Torres del Paine fue declarada reserva de la biósfera por la Unesco. (-)







