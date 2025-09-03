El Mundo

Dos exdiputados y dos empresarios ordenaron asesinato de excandidato presidencial en Ecuador, según Fiscalía

EscucharEscuchar
Por AFP y Aarón Sequeira

Quito.- La Fiscalía de Ecuador acusó, este miércoles, a dos exdiputados y antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) por el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fiscalía de EcuadorFernando VillavicencioRafael Correa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.