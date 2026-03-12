Dos aerolíneas que operan en Costa Rica encarecen los vuelos de larga distancia por guerra en Irán

Air France es una de las compañías que anunció un alza en sus precios.

París, Francia. Las aerolíneas Air France y KLM aumentarán los precios de los vuelos de larga distancia debido al impacto de la guerra en Irán que ha provocado un fuerte encarecimiento del combustible, anunció el grupo.

“La actual situación geopolítica en Oriente Medio ha provocado un aumento brusco y significativo de los precios del combustible, en particular del queroseno”, indicó el grupo en una declaración enviada a AFP.

“Como consecuencia, Air France y KLM incrementarán sus tarifas en los vuelos de larga distancia para los billetes emitidos a partir del miércoles 11 de marzo de 2026”, agregó.

El grupo, que confirmó una información del diario económico Les Echos, señaló que las tarifas de ida y vuelta en clase económica aumentarán por lo general en 50 euros (unos $57).

Varias compañías aéreas de la región Asia-Pacífico, como Qantas Airways, Air India y Cathay Pacific, ya habían anunciado un aumento de los precios para compensar el encarecimiento del queroseno.

El precio mundial medio del combustible de aviación alcanzó el miércoles cerca de 168 dólares por barril, según el índice de referencia Platts, el doble que los niveles del 2 de enero.