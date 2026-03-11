El Mundo

Policía de Irán advierte que cualquier manifestante será tratado como ‘enemigo’

El jefe de la policía iraní advirtió que cualquier manifestante que se oponga a las autoridades será tratado como “enemigo”.

Por AFP
Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán.
Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán. (ATTA KENARE/AFP)







