Policía de Irán advierte que cualquier manifestante será tratado como ‘enemigo’

Nubes de humo cerca de la torre Azadi al oeste de Teherán, capital de Irán.

Teherán, Irán. El jefe de la policía iraní advirtió que cualquier manifestante que se oponga a las autoridades será tratado como “enemigo”, mientras la república islámica lleva doce días en guerra.

“Si alguien actúa de acuerdo con los deseos del enemigo, ya no lo consideraremos un simple manifestante, sino un enemigo. Y le daremos el mismo trato que a un enemigo”, aseguró el director de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, en unos comentarios difundidos por la televisión nacional Irib.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a los iraníes que tomen el poder, dos meses después de una ola de manifestaciones duramente reprimida.