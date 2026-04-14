Donald Trump ‘intenta que la gente se aparte de los medios’, lamenta director de Reporteros Sin Fronteras

Para el director de Reporteros Sin Fronteras, las posiciones de Donald Trump frente a la libertad de prensa influyen en que presidentes latinoamericanos estigmaticen a los periodistas.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, advirtió del “peligro” que representa para el periodismo en América Latina el que varios presidentes sigan el “manual” de Donald Trump, “hostil” con la prensa.

En entrevista con la AFP en una visita a Guatemala que inició el lunes 13 de abril, Bruttin lamentó que el “enfoque Trump” sea “ejemplo” para presidentes como el de El Salvador, Nayib Bukele, señalado por RSF de ataques sistemáticos con medios críticos.

En un informe regional, RSF también señala al presidente de Argentina, Javier Milei, por estigmatizar a los periodistas.

Bruttin lamentó que los periodistas sigan siendo blanco de la violencia criminal y forzados al exilio por gobiernos autoritarios, y expresó preocupación por el impacto de la Inteligencia Artificial (AI) en la prensa.

—¿Cómo evalúa la libertad de prensa bajo el gobierno de Trump?

—Donald Trump es más una consecuencia de los desiertos de información que el responsable de ellos.

“Está tratando de recortar el acceso de los medios, de convertir el discurso hostil hacia los medios en un arma, de dejar sin financiación a los medios de comunicación. Su ejemplo es algo que está inspirando a otros líderes a escala global, ya sea intencionalmente o simplemente por el mero hecho de que ha sido exitoso”.

Infografía con la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2025, realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras a partir de datos de 2024 y de principios de 2025 / AFP (RSF /AFP)

—¿A quiénes inspira?

—Hay cambios políticos en América Latina con personas que son elegidas más alineadas con el enfoque de Trump respecto al debate público.

“No hace falta mencionar a Bukele en El Salvador, pero también es evidente que José Antonio Kast (presidente ultraderechista) en Chile está dando un nuevo aire a la situación.

“La idea de que puedes ser elegido no a pesar de los medios, sino porque agredes verbalmente a los medios. La gente que se alinea con Trump lo hace por los valores, pero también por un método que es hostil a la prensa. Y el manual de Trump es un manual peligroso para los periodistas”.

—¿Qué hacer frente a ese “manual”?

—Es necesario plantarse frente a Trump. Es evidente que su comportamiento agrava seriamente la situación de la prensa e intenta que la gente se aparte de los medios.

“Por eso es importante volver a decir a la gente lo obvio, recordarles qué puede aportar la prensa libre en términos de valor añadido a la sociedad, que los hechos no son opiniones, que si no tienes acceso al periodismo se te priva de tu derecho a saber”.

—¿Qué otras preocupaciones tiene RSF en América Latina?

—América Latina está sufriendo un deterioro grande. En algunas situaciones se mata a periodistas, como hemos visto de forma masiva en México en las últimas décadas, o con una violencia renovada en Ecuador, por ejemplo.

“Nos preocupa la violencia contra los periodistas y ningún país es inmune a la violencia. Pero a veces lo que muere es el periodismo, no son los periodistas.

“Más de 200 periodistas se han exiliado de Nicaragua, y vemos periodistas que abandonan Honduras. También periodistas de Guatemala temen ser sometidos a procesos judiciales y han optado por irse a otros países”.

—¿Cómo ayudar a los periodistas exiliados?

—Los periodistas no son cualquier migrante. Quieren reanudar su trabajo lo antes posible.

“En Nicaragua, gran parte de los periodistas salieron a Costa Rica. Necesitan un estatus legal para seguir trabajando. Y tenemos que abordar la cuestión de la seguridad, a veces se enfrentan a la represión transnacional.

“Es una tragedia cuando los periodistas tienen que irse al exilio. Podemos ayudar con financiación, a veces con asistencia administrativa para obtener visados, y ayudarlos a reubicarse”.

—¿Cómo impacta la inteligencia artificial al periodismo?

—Con ChatGPT y otros modelos lingüísticos de gran tamaño, la IA está golpeando realmente el núcleo del oficio, que es la producción de contenidos. Hay una sensación de pánico, que es legítima.

“No creo que la IA vaya a reemplazar el periodismo, pero sí que periodistas que usan IA van a sustituir a los que no la usan. Por eso pensamos que es necesario adoptar responsablemente esta nueva tecnología, para poder utilizarla en beneficio de la información confiable”.