El Mundo

Donald Trump ‘intenta que la gente se aparte de los medios’, lamenta director de Reporteros Sin Fronteras

El director de Reporteros Sin Fronteras advirtió que el ‘manual de Trump’ representa un peligro para la libertad de prensa en Latinoamérica, al servir de ejemplo para presidentes en la región.

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Por AFP
Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice.
Para el director de Reporteros Sin Fronteras, las posiciones de Donald Trump frente a la libertad de prensa influyen en que presidentes latinoamericanos estigmaticen a los periodistas. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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