Donald Trump dice que la ‘caída’ de Cuba sería ‘la guinda del pastel’ tras presión de su gobierno

Cuba enfrenta dificultades en el suministro de petróleo tras el arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha agravado la crisis energética.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “Cuba caerá”, un episodio, según dijo, que será “la guinda del pastel” después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que afirmó que la crisis que padece la isla se debe a él.

“De lo contrario no tendrían este problema”, mencionó.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, declaró el presidente de Estados Unidos durante una entrevista para el diario Politico, en la que confirmó que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla.

“Necesitan ayuda”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó las declaraciones durante una entrevista en la que también defendió la presión económica de Washington sobre la isla. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

“Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, dijo Trump, y puso a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones en el futuro entre Washington y La Habana.

“Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, recalcó.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.