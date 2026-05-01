El Mundo

Donald Trump asegura que las hostilidades con Irán se acabaron tras casi tres meses de tensión

El anuncio de Donald Trump ante el Congreso marca un giro en la tensión con Irán. Conozca qué ocurrió en las últimas semanas y por qué se detuvieron los enfrentamientos

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.
Trump aseguró que no hay combates con Irán desde abril del 2026 y notificó al Congreso el cierre del conflicto iniciado en febrero. (@WhiteHouse/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados UnidosDonald TrumpIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.