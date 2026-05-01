Donald Trump asegura que las hostilidades con Irán se acabaron tras casi tres meses de tensión

Trump aseguró que no hay combates con Irán desde abril del 2026 y notificó al Congreso el cierre del conflicto iniciado en febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al Congreso que las hostilidades con Irán terminaron, luego de casi tres meses de tensión militar entre ambos países.

El anuncio se dio este viernes mediante cartas dirigidas a los líderes del Capitolio. El mandatario indicó que no se registraron enfrentamientos desde el 7 de abril del 2026. Además, señaló que el conflicto inició el 28 de febrero del mismo año y ya cesó.

La comunicación se envió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley. En el documento, Trump explicó que las fuerzas estadounidenses y las iraníes dejaron de intercambiar disparos desde inicios de abril.

El pronunciamiento surgió en medio de la presión del Congreso, que exigía al Ejecutivo solicitar autorización formal para mantener el conflicto. La confrontación entraba en su tercer mes cuando se dio este reporte oficial.

El mensaje del presidente buscó dejar constancia ante los legisladores de que la situación militar concluyó y que no hay combates activos entre ambas naciones.