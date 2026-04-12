Donald Trump amenaza a China con aranceles del 50% por posible apoyo militar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y el presidente de China, Xi Jinping, se dieron la mano al salir tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, el pasado 30 de octubre.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump amenazó el domingo a China con nuevos aranceles “asombrosos” si brinda apoyo militar a Irán.

“Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa”, dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Pekín el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán este sábado sin alcanzar ningún acuerdo después de la primera ronda negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

El encuentro tenía como fin consolidar el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington y Teherán.

“Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta”, dijo Vance a periodistas.