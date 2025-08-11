Dolor y condena internacional marcan funeral de periodistas de Al Jazeera muertos en Gaza

Dolientes marcharon con los cuerpos de los periodistas de Al Jazeera asesinados en un ataque israelí nocturno contra su tienda de campaña en la ciudad de Gaza, desde el hospital Al-Shifa hasta su entierro en el cementerio Sheikh Radwan este 11 de agosto de 2025. Fotografía:

Doha, Catar. Los funerales de cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, fallecidos este domingo en un ataque israelí en la Franja de Gaza, se realizaron este lunes en medio del dolor de familiares, colegas y vecinos. Entre las víctimas estaba Anas al Sharif, un reconocido corresponsal de 28 años.

Decenas de hombres, algunos con lágrimas, trasladaron los féretros hasta el cementerio Sheikh Redouan, en Ciudad de Gaza.

Los otros fallecidos fueron los reporteros Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. También murió el periodista independiente Mohammed Al Khaldi, colaborador ocasional de medios locales.

Debido al bloqueo, la cobertura internacional de noticias desde Gaza depende en gran medida de reporteros palestinos que trabajan en condiciones extremas allí.

El ejército israelí confirmó que el ataque tenía como objetivo a Al Sharif, a quien acusó de ser “terrorista” y de “hacerse pasar por periodista”.

Afirmó que era jefe de una célula de Hamás y que preparaba ataques con cohetes, y difundió fotografías y documentos que supuestamente lo vinculaban con la organización.

Al Jazeera calificó el hecho como un “ataque dirigido” contra su carpa, instalada frente al hospital Al Chifa.

La cadena aseguró que, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, 10 de sus periodistas han sido asesinados en Gaza. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Sindicato de Periodistas Palestinos condenaron la agresión y la catalogaron como un “crimen sangriento”.

La ONU instó a Israel a respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los trabajadores de la prensa.

El primer ministro de Catar, jeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, acusó a Israel de perpetrar un “ataque deliberado” que “revela crímenes inimaginables”.

En un mensaje póstumo escrito en abril y difundido este lunes, Al Sharif pidió “no olvidar a Gaza” y advirtió que, si sus palabras llegaban a ser leídas, sería señal de que “Israel logró matarme y silenciar mi voz”.

El conflicto en la Franja de Gaza, que ya suma 22 meses, ha dejado cerca de 200 periodistas muertos, según cifras de organizaciones civiles.