El Mundo

Dolor y condena internacional marcan funeral de periodistas de Al Jazeera muertos en Gaza

Medio catarí este 11 de agosto que cinco de sus periodistas murieron en un ataque israelí

EscucharEscuchar
Por AFP
Dolientes marcharon con los cuerpos de los periodistas de Al Jazeera asesinados en un ataque israelí nocturno contra su tienda de campaña en la ciudad de Gaza, desde el hospital Al-Shifa hasta su entierro en el cementerio Sheikh Radwan este 11 de agosto de 2025. Fotografía:
Dolientes marcharon con los cuerpos de los periodistas de Al Jazeera asesinados en un ataque israelí nocturno contra su tienda de campaña en la ciudad de Gaza, desde el hospital Al-Shifa hasta su entierro en el cementerio Sheikh Radwan este 11 de agosto de 2025. Fotografía: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Al JazeeraCatarBombardeo en GazaGazaIsraelFuneralesPeriodistas muertos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.