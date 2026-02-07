El Mundo

Director general de ‘The Washington Post’ se retira tras ola de despidos

En un correo electrónico enviado al personal del periódico, Will Lewis aseguró que era ‘el momento adecuado’ para retirarse

Por AFP
Decenas de personas se manifestaron enfrente de las oficinas de 'The Washington Post', el pasado 5 de febrero, en Washington, D. C., luego del anunció del despido de más de 300 periodistas. Foto:
Decenas de personas se manifestaron enfrente de las oficinas de 'The Washington Post', el pasado 5 de febrero, en Washington, D. C., luego del anunció del despido de más de 300 periodistas. Foto: (HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP)







