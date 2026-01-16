Director de la CIA se reunió con la presidenta interina de Venezuela, por instrucción de Trump

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunión con el director de la CIA.

Washington, Estados Unidos. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el jueves en Caracas, en lo que constituye la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la salida de Nicolás Maduro.

Donald Trump envió al jefe de la agencia de inteligencia a Caracas para el encuentro que se prolongó por unas dos horas, según fuentes estadounidenses.

“Por instrucciones del Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo”, dijo este viernes un funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

Ratcliffe y Rodríguez “conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, señaló el funcionario.

La visita del jefe de la CIA busca “construir confianza” para una comunicación permanente entre Washington y Caracas, indicaron fuentes estadounidenses.

La visita fue coordinada entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.

La visita se produjo un día después de que Trump y Rodríguez tuvieron su primera conversación telefónica.

El mismo jueves, la líder opositora María Corina Machado fue recibida en la Casa Blanca por Trump, y le entregó la medalla del premio Nobel de la paz, con el que fue distinguida en 2025.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un ataque a Venezuela en el que capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, encarcelados ahora en Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió como presidenta interina.

Trump ha declarado que está al mando de Venezuela y de su industria petrolera.