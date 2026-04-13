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Diosdado Cabello rechaza exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

El poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, desestimó el lunes la exigencia de la oposición de convocar nuevas elecciones.

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Por AFP
Personas participan en una vigilia para exigir la liberación de presos políticos venezolanos frente a la prisión de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 9 de abril de 2026.
Personas participan en una vigilia para exigir la liberación de presos políticos venezolanos frente a la prisión de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 9 de abril de 2026. (MARYORIN MENDEZ/AFP)







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