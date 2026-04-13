Diosdado Cabello rechaza exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

Personas participan en una vigilia para exigir la liberación de presos políticos venezolanos frente a la prisión de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 9 de abril de 2026.

Caracas, Venezuela. El poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, desestimó el lunes la exigencia de la oposición de convocar nuevas elecciones ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, quien fuera la vice de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la caída del gobernante izquierdista en una operación estadounidense.

La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la “ausencia absoluta” del izquierdista, procesado por narcotráfico en Nueva York, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

“Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó”, ironizó Cabello, el último poderoso ministro de Maduro que permanece en el poder.

Maduro fue proclamado ganador en las elecciones presidenciales de 2024 para un tercer mandato consecutivo sin que el ente electoral publicara en su página oficial actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

La oposición denunció entonces fraude y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España luego de ser procesado por la justicia venezolana.

“Pónganse de acuerdo porque ustedes dijeron que él era el presidente de Venezuela y ahora andan (pidiendo) elecciones”, indicó Cabello durante una conferencia de prensa del partido de gobierno.

Gremios sindicales convocaron el lunes a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Venezuela el jueves para exigir el mismo llamado a elecciones.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo. Adelanta una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera.