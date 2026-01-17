Diosdado Cabello mantuvo contactos con gobierno de Donald Trump, revela Reuters

Meses antes de la operación estadounidense para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, según la agencia Reuters.

Incluso, luego del operativo, las comunicaciones se han mantenido. En uno de esos intercambios, los funcionarios de Estados Unidos le advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni los colectivos chavistas para atacar a la oposición.

“Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero”, reseña el artículo.

Cabello aparece en la misma acusación de narcotráfico en Estados Unidos que la administración Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue capturado como parte de la operación.

Las comunicaciones, que no se habían reportado previamente, son cruciales para los esfuerzos de la administración Trump por controlar la situación en Venezuela, ya que Cabello podría fomentar el caos en el país debido a su control en los aparatos de represión.

No está claro si las conversaciones de la administración Trump con Cabello se han extendido a cuestiones sobre la futura gobernanza de Venezuela. Tampoco está claro si Cabello ha atendido las advertencias de Estados Unidos. El funcionario clave ha prometido públicamente respaldo a Delcy Rodríguez, a quien Trump ha elogiado hasta ahora .

Estados Unidos considera a Rodríguez como el eje de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para la Venezuela post-Maduro, pero Cabello es fundamental ya que él tiene el poder de mantener esos planes en marcha o desbaratarlos.

El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración Trump tanto directamente como a través de intermediarios, dijo una persona familiarizada con las conversaciones a la agencia Reuters.

La Casa Blanca y el gobierno de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cabello, leal a Maduro

Cabello ha sido considerado durante mucho tiempo la segunda figura más poderosa de Venezuela. Colaborador cercano del fallecido expresidente Hugo Chávez, se convirtió en un fiel seguidor de Maduro durante mucho tiempo. Es temido por ser el principal ejecutor de la represión. Rodríguez y Cabello han operado en el corazón del gobierno, la legislatura y el partido socialista gobernante durante años, pero nunca se les ha considerado aliados cercanos.

Cabello, exoficial militar, ha ejercido influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que realizan un amplio espionaje interno. También ha estado estrechamente vinculado con milicias progubernamentales, en particular con los colectivos, grupos de civiles armados en motocicleta que se han desplegado para atacar a manifestantes.

Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en quienes Washington ha confiado como gobernantes temporales para mantener la estabilidad mientras accede a las reservas de petróleo de la nación de la OPEP durante un período de transición no especificado.