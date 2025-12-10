El Mundo

Dinamarca indemnizará con $47.000 a mujeres de Groenlandia víctimas de contracepción forzada

Más de 4.500 mujeres groenlandesas afectadas por la campaña de contracepción forzada entre 1960 y 1991 podrán recibir $47.000. Conozca los detalles.

Por AFP
(FILES) Icebergs float in the water off Nuuk, Greenland, on March 7, 2025. US President Donald Trump ramped up his claims to Greenland on March 26, 2025, saying ahead of a controversial visit by Vice
Groenlandia es territorio de Dinamarca. (ODD ANDERSEN/AFP)







