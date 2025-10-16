Ciencia

La isla más grande del mundo se está encogiendo: estudio revela deformaciones tectónicas provocadas por el deshielo

Un modelo computacional simuló los cambios geológicos de Groenlandia durante los últimos 26.000 años y detectó zonas que se encogieron con el tiempo

Por O Globo / Brasil / GDA
El deshielo alteró la presión del suelo y provocó una deformación tectónica que está reduciendo el tamaño de Groenlandia.
El deshielo alteró la presión del suelo y provocó una deformación tectónica que está reduciendo el tamaño de Groenlandia. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

