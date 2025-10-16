La isla más grande del mundo se está encogiendo: estudio revela deformaciones tectónicas provocadas por el deshielo

El deshielo alteró la presión del suelo y provocó una deformación tectónica que está reduciendo el tamaño de Groenlandia.

El deshielo en Groenlandia provocó una reducción en la presión del subsuelo y generó deformaciones en la Placa de Groenlandia, estructura tectónica sobre la cual se asienta el territorio. Esta deformación modificó la forma de la isla más grande del mundo, que ahora experimenta una contracción gradual.

Un artículo publicado en la revista Journal of Geophysical Research detalló estos hallazgos.

Los investigadores indicaron que, en distintas partes de la isla, el suelo se encogió, se acercó o se estiró. En promedio, Groenlandia se desplazó alrededor de 2 centímetros por año hacia el noroeste durante los últimos 20 años.

Según los científicos, el derretimiento de las capas de hielo causó que la isla se elevara en algunas regiones. Esta elevación aumentó temporalmente su área. Sin embargo, en paralelo, surgieron movimientos contrarios relacionados con los cambios de masa de hielo que ocurrieron tras el final de la última glaciación.

La isla, ubicada sobre la placa tectónica norteamericana, cuenta con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. El deshielo reduce el peso sobre la corteza terrestre, lo que genera una reacción vertical del suelo. En las áreas donde todavía existe una gran cantidad de hielo, el terreno continúa hundiéndose. Esto explica por qué algunas zonas se levantan, otras se estiran y algunas más se hunden.

El análisis empleó datos de 58 estaciones de GPS distribuidas en la costa groenlandesa. Gracias a esta información, el equipo logró identificar deformaciones precisas en el lecho rocoso, que explican el desplazamiento y deformación actual de la isla.

Los expertos utilizaron un modelo computacional que simuló los movimientos geológicos ocurridos desde hace 26.000 años hasta el presente. Además, incorporaron mediciones satelitales de los últimos 20 años para comparar y validar los resultados del modelo.

Uno de los responsables del estudio, científico de la NASA, explicó que estas herramientas permitieron medir con alta precisión los movimientos horizontales de la isla. Añadió que, contrario a lo que se creía, se detectaron amplias regiones donde Groenlandia se está encogiendo, además de las que presentan expansión.

