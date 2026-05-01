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Día Internacional del Trabajo se conmemora en medio de tensiones sociales en el mundo: vea las imágenes de la jornada 2026

Las protestas reunieron a miles de personas en distintas ciudades del mundo, con choques, detenciones y fuertes reclamos laborales

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Por Silvia Ureña Corrales y AFP
Manifestaciones del Día del Trabajador en el mundo dejaron protestas, detenciones y reclamos laborales en países como Turquía, Estados Unidos, Francia y América Latina.
Manifestaciones del Día del Trabajador en el mundo dejaron protestas, detenciones y reclamos laborales en países como Turquía, Estados Unidos, Francia y América Latina. (RODRIGO ARANGUA/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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