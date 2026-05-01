Día Internacional del Trabajo se conmemora en medio de tensiones sociales en el mundo: vea las imágenes de la jornada 2026

Manifestaciones del Día del Trabajador en el mundo dejaron protestas, detenciones y reclamos laborales en países como Turquía, Estados Unidos, Francia y América Latina.

Las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo reunieron este viernes 1.° de mayo 2026 a miles de personas en distintas ciudades del mundo, con episodios de tensión en países como Turquía, así como reclamos laborales, sociales y políticos en América y Europa.

En Estambul, la jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La policía utilizó gases lacrimógenos y detuvo a 575 personas, según datos oficiales. Las autoridades señalaron que los arrestos respondieron a incumplimientos de restricciones de seguridad, en especial en torno a la plaza Taksim, que permaneció cerrada.

“No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo utiliza Taksim para ceremonias oficiales o celebraciones. Solo a los obreros, a los trabajadores, a los pobres se les cierra la plaza”, dijo Basaran Aksu.

Las protestas en Turquía reflejaron un contexto económico complejo, con niveles de inflación cercanos al 40% según estimaciones independientes. Sindicatos y organizaciones civiles convocaron a marchar bajo consignas relacionadas con el costo de vida, el empleo y las libertades públicas.

Las manifestaciones reunieron a miles de personas en el mundo con reclamos laborales y tensiones políticas. (OZAN KOSE/AFP)

En Estados Unidos, organizaciones laborales e inmigrantes impulsaron movilizaciones en California para exigir reformas migratorias y mejores condiciones laborales.

En Estados Unidos, organizaciones laborales e inmigrantes impulsaron protestas por mejores condiciones y reformas migratorias. (KENT NISHIMURA/AFP)

En Los Ángeles, los organizadores promovieron un boicot económico como forma de presión, con el llamado a suspender actividades laborales, educativas y comerciales, según informó el New York Post.

Las manifestaciones incluyeron llamados a boicots económicos y movilizaciones en ciudades como Los Ángeles. (RICARDO ARDUENGO/AFP)

En Francia, la conmemoración derivó en un debate sobre la apertura de comercios durante el feriado. El Gobierno defendió la actividad de panaderías y floristerías, mientras sindicatos cuestionaron posibles afectaciones a los derechos laborales. La discusión incluyó un proyecto de ley para regular el trabajo voluntario en esta fecha.

En Francia, el Día del Trabajador generó debate por la apertura de comercios durante el feriado obligatorio. Sindicatos y Gobierno discreparon sobre el impacto de estas medidas en los derechos laborales. (ALAIN JOCARD/AFP)

En Francia, el Día del Trabajador generó debate por la apertura de comercios durante el feriado obligatorio. Sindicatos y Gobierno discreparon sobre el impacto de estas medidas en los derechos laborales. (JULIE SEBADELHA/AFP)

En Francia, el Día del Trabajador generó debate por la apertura de comercios durante el feriado obligatorio. Sindicatos y Gobierno discreparon sobre el impacto de estas medidas en los derechos laborales. (ED JONES/AFP)

Las movilizaciones en España se desarrollaron en unas 80 ciudades bajo el lema centrado en salarios, vivienda y democracia. Las organizaciones sindicales alertaron sobre el aumento del costo de la vivienda y el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores, según explicó el medio de comunicación El País.

En América Latina, la jornada también tuvo matices políticos. En Cuba, se realizó un desfile masivo con participación de autoridades, en medio de tensiones con Estados Unidos.

En México, trabajadores del sector salud marcharon para exigir mejoras en pensiones y derechos laborales.

Protestas, tensiones políticas y reclamos sociales marcaron la jornada en varias regiones del mundo. (RICARDO ARDUENGO/AFP)

Por su parte, en Colombia, las manifestaciones reunieron a miles de personas en respaldo a reformas laborales impulsadas por el Gobierno, según reportes de Infobae.

En Colombia, miles de trabajadores se movilizaron durante el Primero de Mayo en respaldo a reformas laborales. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)

En Colombia, miles de trabajadores se movilizaron durante el Primero de Mayo en respaldo a reformas laborales. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)

Las actividades del primero de mayo evidenciaron una diversidad de demandas globales, que abarcan desde condiciones económicas hasta derechos políticos. En varios países, la jornada también dejó ver tensiones entre autoridades y manifestantes.