Detienen en México a líder narco y posible sucesor de ‘El Mencho’

Audias Flores Silva, posible sucesor de 'El Mencho', era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Ciudad de México, México. Autoridades mexicanas anunciaron este lunes 27 abril la captura de dos líderes de organizaciones del narcotráfico, uno de ellos considerado el posible sucesor de “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio “El Mencho” Oseguera murió en febrero tras ser herido por militares durante un violento operativo en Jalisco (oeste de México), que desató una asonada criminal con bloqueos carreteros y ataques a negocios en diversos puntos del país.

Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos al capo, fue detenido en el estado de Nayarit, también en el oeste de México.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él. Según el centro de pensamiento Insight Crime, Flores se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

Apodado “El Jardinero”, Flores fue “el brazo derecho” de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

La operación de su captura fue “planeada, desarrollada y ejecutada” por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, informó en la red social X (antes Twitter) Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Reportan la muerte de 'El Mencho' en operativo; fue líder del CJNG y figura clave del narcotráfico internacional. (U.S. Department of State/U.S. Department of State)

Flores Silva es “requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición”, agregó Harfuch.

Más temprano este lunes, el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander “N” -por ley se reservan los apellidos-, señalado como “objetivo prioritario” e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito.

La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de presuntos criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades retomaron el control sin reportar víctimas en estas acciones.

Según medios mexicanos, el criminal aprehendido es Alexander Benavides Flores, alías “R9”, quien sería jefe de Los Metros.

Este grupo es una de las facciones que surgieron del cartel del Golfo, debilitado desde hace más de una década tras la captura de sus líderes.

Reynosa, con unos 690.000 habitantes, colinda con McAllen, Texas, y fue uno de los feudos del Cartel del Golfo, que llegó a ser una de las bandas más poderosas de México.