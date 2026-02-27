¿Qué habría pasado si capturaban al Mencho? Experto menciona violencia extrema y riesgo de terrorismo

La caída del líder del CJNG abre un escenario de disputa criminal, expansión violenta y posibles efectos en el Mundial 2026.

La detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría provocado un escenario de violencia extrema en México. Así lo señaló el experto en seguridad Abraham Serrano Ortega, quien consideró que sus allegados habrían intentado liberarlo incluso mediante actos terroristas.

El especialista recordó el antecedente de 2019, cuando la captura de Ovidio Guzmán López en Sinaloa generó una reacción armada que obligó al Gobierno a liberarlo. Según explicó, en ese momento se amenazó con ejecutar acciones terroristas si no se concretaba la liberación, decisión que tomó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Serrano Ortega indicó que, si Oseguera Cervantes hubiera sido trasladado a Guadalajara o a Michoacán, existía el riesgo de un intento de rescate o incluso de un ataque para eliminarlo.

El también integrante del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos (OSAC) afirmó que la información que podía aportar Oseguera Cervantes resultaba relevante, pero no indispensable.

A su criterio, las autoridades ya conocen la estructura criminal del CJNG. Lo que pudiera declarar el líder criminal sería un complemento en las investigaciones. Lo describió como la “cereza del pastel”.

Más violencia tras la caída del líder del CJNG

Sobre el escenario posterior a la muerte de Mencho, el consultor previó un aumento de delitos de alto impacto y la expansión de organizaciones más violentas.

Señaló que otros grupos criminales buscarían aprovechar la coyuntura para expandirse o desplazar al CJNG de zonas bajo su influencia. Esto podría traducirse en asesinatos, personas colgadas y más desapariciones como parte de la disputa territorial.

El experto pidió mantener en el radar esta situación. Advirtió que la violencia podría extenderse a estados como Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También mencionó un posible impacto internacional, debido a que el CJNG tiene presencia en 40 países.

Mundial 2026 bajo posible presión

En relación con la seguridad del Mundial de fútbol 2026, Serrano Ortega consideró que podrían presentarse brotes de violencia que afecten el evento.

Aclaró que no prevé incidentes dentro de los estadios. Sin embargo, sí ve posibles conflictos en bares, discotecas, hoteles, restaurantes o en la vía pública durante celebraciones por triunfos deportivos.

Consultado sobre eventuales ataques directos del CJNG contra la ciudadanía, estimó que no lo considera probable. Explicó que los cárteles buscan aceptación social. No obstante, advirtió que enfrentamientos entre grupos criminales podrían dejar a civiles en medio de agresiones.

Operativo y papel de Omar García Harfuch

El operativo que culminó con la muerte del máximo líder del CJNG estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Participaron fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Serrano Ortega señaló que García Harfuch vive una tranquilidad momentánea tras el cumplimiento de esta misión. Recordó que el funcionario sufrió un atentado el 26 de junio de 2020 atribuido al CJNG.

Indicó que, tras este golpe al grupo criminal, no se percibe una reacción inmediata en su contra. Sin embargo, consideró que la reorganización interna del cártel podría modificar ese escenario y que el funcionario mantendría seguridad de por vida.

