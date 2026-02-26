El Mundo

Detienen en México a cuatro de los 23 reos fugados tras la muerte del narco El Mencho

La fuga ocurrió en Puerto Vallarta en medio de disturbios posteriores al abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional.
El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEl MenchoCártel Jalisco Nueva GeneraciónPuerto Vallarta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.