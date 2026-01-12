Detienen a dueño del bar donde murieron 40 personas por incendio en Suiza

Esta fotografía del 9 de enero muestra la fachada del bar Le Constellation, donde se produjo el incendio donde murieron 40 personas en la víspera de Año Nuevo. Foto:

Ginebra, Suiza. Un tribunal suizo ordenó tres meses de prisión preventiva contra Jacques Moretti, copropietario del bar Le Constellation, escenario de un incendio mortal durante las celebraciones de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas y al menos 116 heridas, la mayoría adolescentes, informaron fuentes cercanas al caso.

Moretti fue detenido luego de ser interrogado junto con su esposa, Jessica Moretti, también copropietaria del establecimiento, por fiscales del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.

Ambos figuran como investigados en una causa penal abierta tras la tragedia ocurrida en la estación de esquí de Crans Montana.

Según la investigación preliminar, los propietarios enfrentan cargos por homicidio, lesiones e incendio provocados por negligencia.

Las autoridades analizan posibles fallas en las medidas de seguridad del local.

Las conclusiones iniciales apuntan a que el fuego se originó cuando bengalas encendidas durante la celebración prendieron la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Además, los investigadores examinan si el bar contaba con extintores en condiciones adecuadas, si estos eran accesibles, y si las salidas de emergencia cumplían con la normativa vigente al momento del siniestro.

El incendio, declarado en las primeras horas del 1.º de enero, es considerado uno de los peores desastres recientes en locales nocturnos de Suiza, y ha generado un intenso debate sobre los controles de seguridad en establecimientos de ocio en el país.