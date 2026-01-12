El Mundo

Detienen a dueño del bar donde murieron 40 personas por incendio en Suiza

Tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva contra copropietario del bar Le Constellation, donde murieron 40 personas en Crans Montana

Por AFP
Esta fotografía del 9 de enero muestra la fachada del bar «Le Constellation», donde se produjo el incendio donde murieron 40 personas en la víspera de año nuevo. Fotografía:
Esta fotografía del 9 de enero muestra la fachada del bar Le Constellation, donde se produjo el incendio donde murieron 40 personas en la víspera de Año Nuevo. Foto: (MAXIME SCHMID/AFP)







Incendio en SuizaCrans MontanaPrisión PreventivaBar Le ConstellationAño Nuevo Suiza
