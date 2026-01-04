El Mundo

Crans-Montana rinde emotivo homenaje a víctimas del incendio de Año Nuevo

Velas, flores y cantos marcaron una jornada de duelo en la estación alpina suiza, donde murieron 40 personas, investigación continúa

EscucharEscuchar
Por AFP
La gente se reunió alrededor de un monumento improvisado para presentar sus respetos depositando flores, velas y mensajes cerca del bar Constellation, este 4 de enero, en Crans-Montana, en honor a las víctimas del incendio que arrasó el local en la lujosa estación de esquí alpina la víspera de Año Nuevo. Fotografía:
La gente se reunió alrededor de un monumento improvisado para presentar sus respetos depositando flores, velas y mensajes cerca del bar Constellation, este 4 de enero, en Crans-Montana, en honor a las víctimas del incendio que arrasó el local en la lujosa estación de esquí alpina la víspera de Año Nuevo. Fotografía: (MAXIME SCHMID/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incendio en SuizaCrans-MontanaHomenaje víctimas incendioAño Nuevo SuizaAño Nuevo tragedia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.