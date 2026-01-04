Crans-Montana rinde emotivo homenaje a víctimas del incendio de Año Nuevo

La gente se reunió alrededor de un monumento improvisado para presentar sus respetos depositando flores, velas y mensajes cerca del bar Constellation, este 4 de enero, en Crans-Montana, en honor a las víctimas del incendio que arrasó el local en la lujosa estación de esquí alpina la víspera de Año Nuevo. Fotografía:

Crans-Montana, Suiza. Velas encendidas, flores, aplausos para los socorristas y una multitud entonando Hallelujah, de Leonard Cohen, acompañaron este domingo un emotivo homenaje a las víctimas del incendio ocurrido en Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, en Suiza.

El fuego arrasó el bar Le Constellation durante las celebraciones y dejó 40 personas fallecidas y 119 heridas, en su mayoría jóvenes. Según las primeras investigaciones, el incendio se originó por bengalas colocadas en botellas de champán dentro del establecimiento.

Las autoridades también analizan si la espuma que recubría el techo del sótano, utilizada como aislante acústico, contribuyó a la rápida propagación de las llamas.

A pesar de temperaturas cercanas a los –9 °C, cientos de personas asistieron a una misa en la capilla de San Cristóbal. Luego, el cortejo avanzó en silencio hasta la capilla ardiente instalada cerca del lugar de la tragedia, cubierta de flores y velas.

“Vinimos como muestra de solidaridad”, dijo Gina, vecina de una localidad cercana, en declaraciones a la AFP.

Durante el recorrido, varias personas lloraban en silencio. Una oleada de aplausos se elevó cuando la multitud abrió paso a los socorristas, muchos de ellos visiblemente conmocionados. Minutos después, los asistentes cantaron Hallelujah.

“Al escuchar los cantos, una se ve desbordada por la emoción. Es imposible permanecer indiferente”, expresó Beverley, una británica de 58 años.

Todas las víctimas identificadas

Tras varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron la noche del domingo que las 40 víctimas mortales fueron identificadas. Entre ellas hay 20 menores de edad y 18 extranjeros, informó la policía.

“Nuestro Arthur se fue a celebrar al paraíso”, escribió en Facebook Laetitia Brodard Sitre, madre de un joven de 16 años que falleció en el incendio. “Ahora podemos empezar nuestro duelo sabiendo que está en paz”, añadió.

De los más de cien heridos, 35 con quemaduras graves fueron trasladados a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

La justicia abrió una investigación penal contra los dos gerentes del local, una pareja de nacionalidad francesa, por presunto homicidio y lesiones por negligencia, así como incendio provocado por negligencia.

La pesquisa se centrará en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales muestran a jóvenes intentando huir del local envuelto en llamas. Testigos relataron que el fuego se propagó con una rapidez inesperada, dejando a decenas de personas atrapadas.

“¿Cómo es posible que pase esto? Además, en Suiza… jamás habría imaginado algo así”, dijo Patricia Mazzoni, turista suiza de 55 años. “Siento una rabia inmensa”.

Desde el Vaticano, el papa León XIV expresó su “cercanía con todas las personas en duelo” y aseguró que reza por las víctimas, los heridos y sus familias.

Aunque muchos turistas decidieron permanecer en la estación alpina, la localidad redujo al mínimo sus actividades festivas. Se cancelaron conciertos y se silenció la música en bares, que permanecen abiertos solo como espacios de encuentro.

Las autoridades anunciaron nuevos homenajes para el 9 de enero, fecha declarada día de duelo nacional.