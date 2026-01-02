El Mundo

Suiza busca identificar a cerca de 40 fallecidos tras incendio en bar de estación de esquí

Tras el incendio en un bar en la estación de esquí de Crans-Montana que dejó 40 fallecidos y 115 heridos, las autoridades suizas mantienen intensas labores de identificación de víctimas y atención a familiares, mientras continúa la investigación.

Por AFP
Agentes de policía vigilan el lugar de la explosión que destruyó el bar Le Constellation en Crans-Montana la madrugada de este 1 de enero de 2026. Se estiman en decenas las personas fallecidas y unas 100 resultaron heridas cuando una explosión destruyó un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, según informó la policía suiza la madrugada de este jueves. Fotografía:
Autoridades y equipos de emergencia mantienen labores de investigación e identificación de las víctimas del incendio en la estación de esquí suiza. (MAXIME SCHMID/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

