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Detienen a asesor de Javier Milei y Rodrigo Paz tras ataque armado contra expareja en Bolivia

Argentino cofundador de ‘La Derecha Diario’ fue denunciado por expareja por ‘planificar un atentado en su contra’

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Por AFP
Policías bolivianos custodian la entrada de la Clínica de Las Américas, donde fue hospitalizada la abogada boliviana Nadia Beller —pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz—, tras recibir varios disparos, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026.
Policías bolivianos custodian la entrada de la Clínica de Las Américas, donde fue hospitalizada la abogada boliviana Nadia Beller —pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz—, tras recibir varios disparos, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. (RODRIGO URZAGASTI/AFP)







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