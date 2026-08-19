Detienen a asesor de Javier Milei y Rodrigo Paz tras ataque armado contra expareja en Bolivia

Policías bolivianos custodian la entrada de la Clínica de Las Américas, donde fue hospitalizada la abogada boliviana Nadia Beller —pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz—, tras recibir varios disparos, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026.

La Paz, Bolivia. La policía de Bolivia detuvo este martes al argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y quien es investigado por “tentativa de feminicidio” luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente planificar un atentado en su contra.

Cerimedo es un consultor político que colaboró con varias campañas de derechistas en Latinoamérica, como Javier Milei, Jair Bolsonaro y el propio Paz, con quien continuó trabajando tras asumir la presidencia en noviembre. Asimismo, fue uno de los cofundadores del medio ideológico La Derecha Diario, de gran difusión en redes sociales.

Su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, fue atacada la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz.

Recibió tres balazos de sicarios que llegaron ataviados como repartidores de comida, según imágenes difundidas por medios locales.

“Claramente él quería deshacerse de mí”, dijo Beller este martes mientras se recuperaba en una habitación de una clínica privada de esa ciudad, en una entrevista con la televisora local DTV.

“Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz” y su familia política con él como operador, agregó la abogada.

Citó presuntos casos de corrupción, entre ellos uno relacionado al manejo estatal de los combustibles y otro a contrataciones públicas de seguros, y acusó a Cerimedo de agresiones físicas en el pasado.

La víctima, que además aseguró tener cuatro semanas de embarazo, pidió protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller (...). Debe contrar con toda la seguridad y las garantías necesarias”, dijo en su cuenta de X el presidente Rodrigo Paz.

Tras reforzar la seguridad de la mujer con 15 efectivos policiales, el gobierno aseguró que el asesor presidencial “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

“El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir (...) a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, afirmó José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, en conferencia de prensa.

Atentado contra Nadia Beller

Cerimedo es investigado por presunta “tentativa de feminicidio”, según la fiscalía.

Las otras acusaciones de corrupción hechas por Beller primero “tendrán que ser valoradas”, dijo el jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca.

Beller comentó detalles del atentado.

Según dijo, fue citada al hotel donde le dispararon a través de un mensaje anónimo con la promesa de que recibiría pruebas de una denuncia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales, principal opositor de Paz.

Cerimedo “me dio la confianza para que yo vaya y él me mintió con que me había mandado con escoltas”, denunció.

Los sicarios robaron su celular y su cartera antes de fugarse, según la policía.

Beller fue candidata a diputada del Movimiento al Socialismo, entonces liderado por el izquierdista Evo Morales (2006-2019).

Recientemente, la prensa informó sobre su cercanía con figuras de derecha. Y este martes afirmó haber trabajado con el gobierno de Paz para revisar proyectos legales.

Detención de Cerimedo

Temprano, Cerimedo viajó a Santa Cruz desde La Paz. Tenía programado un vuelo hacia Buenos Aires, que no llegó a abordar, según la prensa.

Cerimedo fue llevado a una dependencia policial donde fue interrogado por fiscales. La Fiscalía aseguró que solicitará su detención preventiva en una cárcel boliviana.

En el pasado, Cerimedo fue investigado por la policía de Brasil por una supuesta participación en una “milicia digital” para desconocer el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció en 2022 al exmandatario Jair Bolsonaro.

Él rechazó entonces esos cargos, y dijo que eran una difamación.