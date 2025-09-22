El Mundo

Destacados economistas alertan por ‘colapso del periodismo de interés público’ y su riesgo para la economía global

Un grupo de economistas de prestigio, con dos premios Nobel, alerta sobre la amenaza al periodismo de calidad y su impacto en la economía global.

EscucharEscuchar
Por AFP
11 de los economistas más destacados del mundo firman 'The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media'
11 de los economistas más destacados del mundo firman 'The Economic Imperative of Investing in Public Interest Media' (Forum on Information and Democracy/Forum on Information and Democracy)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
economíaperiodismointerés público
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.