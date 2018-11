En tanto, muchas órdenes de evacuación siguen vigentes y no se espera que sean levantadas por varias semanas.Las familias cuyas casas quedaron calcinadas de todos modos no podrían ya volver. “Es una maratón, no un esprint, pero debemos trabajar todos juntos en la reconstrucción”, declaró Mark Ghilarducci, del servicio de urgencias de California.