Derrumbe en Perú: 12 muertos y 30 desaparecidos tras deslizamiento en puerto de Ucayali

El deslizamiento ocurrió en en Ucayali, una región selvática en el centro de Perú. Imagen con fines ilustrativos

Lima, Perú. Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas tras un deslizamiento de tierra este lunes en el puerto fluvial de Iparia, en Ucayali, una región selvática en el centro de Perú.

La policía peruana, citada por la agencia estatal Andina, detalló que el derrumbe “arrastró y hundió” a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas. El “trágico accidente fluvial” dejó “12 personas fallecidas, 30 desaparecidas” y seis heridas, según un reporte de la Región Policial Ucayali.

Entre las víctimas del suceso hay “médicos y docentes”, y el cuerpo de rescate afirmó que tres de los fallecidos son niños.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, informó en la red social X que el evento se produjo en la madrugada a “consecuencia de la erosión de la ribera” del río.

El organismo añadió que se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate. Una de las naves estaba estacionada sin pasajeros y “la otra con aproximadamente 50 personas“, según un comunicado posterior de la división del COEN. La tragedia ocurrió al inicio de la temporada de lluvias en la zona.