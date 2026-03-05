El Mundo

Derrumbe de residencia de ancianos deja al menos cuatro muertos en Brasil

Equipos de rescate buscan a ocho desaparecidos entre los escombros de un edificio que colapsó en Belo Horizonte.

EscucharEscuchar
Por AFP
Los bomberos de Minas Gerais cargan el cuerpo de una víctima del derrumbe de un asilo de ancianos en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, el 5 de marzo de 2026.
Los bomberos de Minas Gerais cargan el cuerpo de una víctima del derrumbe de un asilo de ancianos en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. (DOUGLAS MAGNO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BrasilDerrumbesMuertosRescate
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.