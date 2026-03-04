Ciencia

Agricultor que buscaba agua encuentra sustancia similar al petróleo en Brasil y podría recibir hasta 1% del valor extraído

Un agricultor perforó un pozo en busca de agua en el sertón de Ceará y encontró un líquido oscuro con propiedades similares al petróleo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo ocurrió cuando Sidrônio Moreira perforaba un pozo para buscar agua en el sertón cearense. Autoridades investigan si la sustancia corresponde a petróleo.
El hallazgo ocurrió cuando Sidrônio Moreira perforaba un pozo para buscar agua en el sertón cearense. Autoridades investigan si la sustancia corresponde a petróleo. (IFCE/IFCE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpetróleoBrasilagua
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.