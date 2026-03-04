Subida del petróleo estremece las bolsas asiáticas, las europeas se recuperan

La Bolsa de Nueva York abrió en alza este miércoles tras señales de apoyo a la navegación petrolera y datos positivos de empleo en EE. UU..

Tokio y Washington. La subida de los hidrocarburos provocada por la guerra en Oriente Medio sacudió el miércoles las bolsas asiáticas pero las europeas se recuperaban tras dos sesiones de caídas.

El petróleo seguía al alza este miércoles, en el quinto día de la guerra desencadenada después de que Israel y Estados Unidos atacaran el sábado Irán y este respondiera con una lluvia de misiles y drones contra las monarquías del Golfo y territorio israelí.

El barril de Brent del mar del Norte subía un 2,83% a $83,70. El martes superó los $85 por primera vez desde julio de 2024.

El barril de WTI estadounidense progresaba también 2,55% hasta los $76,46.

“El principal problema de los mercados es que ninguno de los dos bandos parece querer aliviar las tensiones, y que la situación incluso parece estar agravándose”, señalan los analistas de Deutsche Bank.

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundiales, lo que aviva los temores de una interrupción prolongada del suministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró sin embargo que la Armada podría escoltar a los petroleros en Ormuz “si fuera necesario” para asegurar el suministro.

“Esto permitió a los mercados disipar su persistente ansiedad matutina (...). La reacción en el mercado de materias primas fue inmediata”, explicó Elior Manier, analista de Market Pulse.

Bolsas asiáticas caen

Las bolsas asiáticas sin embargo se desplomaron.

En la de Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%.

Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

Las bolsas asiáticas siguieron los pasos de Wall Street, que cerró en rojo el martes, nervioso por el riesgo de una crisis prolongada en Oriente Medio y sus repercusiones en la inflación, con los valores tecnológicos especialmente afectados.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghái 1%.

En Dubái, hacia las 8H15 GMT, el principal índice perdía 4,66% y el de Abu Dabi 3,20%.

“Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural”, comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

En Europa las bolsas se estabilizaban en la apertura, excepto la de Madrid, tras dos sesiones en rojo.

En torno a las 08H05 GMT, París subía 0,41%, Fráncfort 0,44%, Milán 0,23% y Londres 0,12%. El Ibex 35 de la bolsa de Madrid por el contrario comenzaba a -0,23%.

Los índices del Viejo Continente experimentaron un comienzo de semana caótico, el peor desde 2025, cuando Donald Trump impuso aranceles masivos.

En el mercado de divisas, el dólar, que ha subido estos dos últimos días como valor refugio, se mantenía estable (+0,00%) a 1,1613 dólares por un euro.

El oro, también considerado un valor refugio ante la incertidumbre, sigue beneficiándose de la situación: subía un 1,66% hasta los 5.173 dólares la onza.

Wall Street al alza

La Bolsa de Nueva York abrió en leve subida este miércoles, aliviada por la caída de los precios de los hidrocarburos tras su disparada provocada por la guerra en Oriente Medio, lo que contribuyó a calmar los temores inflacionistas.

En las primeras operaciones en Wall Street, el Dow Jones ganaba un 0,42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0,39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

Sam Stovall, de CFRA Research, mencionó como un factor la promesa del presidente Donald Trump de ordenar a la Marina que garantice la navegación de los buques mercantes, sobre todo petroleros, por el estrecho de Ormuz.

La circulación de navíos por este paso, vital para el comercio mundial del petróleo y el gas, se ha visto afectada por la guerra en Oriente Medio, lo que ha disparado el precio de los hidrocarburos.

“Parece que el mercado está dejando atrás parte de la incertidumbre que rodea a Irán”, afirmó Stovall.

A eso se suma la publicación de un informe del mercado de empleo en el sector privado de Estados Unidos, que creció más de lo esperado. En febrero se crearon 63.000 puestos de trabajo, más de los 48.000 previstos por los analistas, según la empresa de nóminas ADP.

Este dato marcó una “continuación de la tendencia al alza en el crecimiento del empleo desde finales del año pasado”, según una nota de Oxford Economics, lo que “respalda nuestra hipótesis de una amplia estabilización del mercado laboral”.

Sin embargo, la compañía añadió que existe un “riesgo emergente” por “los acontecimientos geopolíticos y los cambios arancelarios”, especialmente para “las pequeñas empresas”.