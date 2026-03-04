Economía

Subida del petróleo estremece las bolsas asiáticas, las europeas se recuperan

El encarecimiento del crudo y el riesgo de una interrupción prolongada del suministro golpearon las bolsas de Seúl, Tokio y Hong Kong, mientras Europa intenta estabilizarse tras dos jornadas en rojo. Wall Street abrió al alza.

EscucharEscuchar
Por AFP
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
La Bolsa de Nueva York abrió en alza este miércoles tras señales de apoyo a la navegación petrolera y datos positivos de empleo en EE. UU.. (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Petróleo; bolsa asiática; bolsa europea; Wall Street
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.