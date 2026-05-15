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Demócratas acusan a Trump de corrupción en mercado bursátil por compra de acciones de Nvidia

Trump permitió que la empresa vendiera productos a China, generando un aumento temporal en el precio de sus acciones, que compró su familia.

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Por AFP
Donald Trump se reunió esta semana con Xi Jinping en China.
Donald Trump se reunió esta semana con Xi Jinping en China. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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