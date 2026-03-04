Tecnología

Demandan a Google por muerte vinculada a interacciones con herramienta de inteligencia artificial

En Estados Unidos un padre de familia acusa al asistente de IA de manipular a su hijo con una narrativa delirante que culminó en suicidio

EscucharEscuchar
Por AFP
Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular
Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosIAGoogleSuicidio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.