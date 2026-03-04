Google revela sus nuevas gafas Android XR: así funcionan con Google Maps, música y la IA Gemini

Google exhibe en el MWC 2026 sus gafas Android XR con inteligencia artificial Gemini. El prototipo ofrece mapas, música y datos del entorno.

Google presentó en el Mobile World Congress 2026 un adelanto de sus nuevas gafas inteligentes basadas en Android XR. El prototipo integra inteligencia artificial y funciones de realidad extendida. El dispositivo permite interactuar con el entorno. También facilita navegación, información visual y reproducción de música.

La empresa tecnológica mostró el dispositivo durante la feria. Los asistentes probaron las gafas en una experiencia guiada. No se permitió tomar fotografías ni grabar video del prototipo.

Navegación con Google Maps en tiempo real

Las gafas integran altavoces, micrófonos y cámaras. También incluyen una pantalla en el cristal derecho. Esa pantalla muestra respuestas y datos visuales.

El usuario activa el sistema al mantener presionada la patilla derecha durante unos segundos. Luego puede conversar con Gemini, la inteligencia artificial de Google. El asistente responde en varios idiomas.

Gemini analiza lo que el usuario observa. La persona puede mirar un cuadro y preguntar por el autor o la obra. También puede observar un edificio y solicitar información sobre su uso o datos relevantes.

Si el usuario pide indicaciones para llegar a un destino, las gafas muestran un mapa con Google Maps. El sistema también entrega instrucciones mediante audio.

Música integrada con YouTube Music

Google también mostró una función de reproducción musical mediante YouTube Music.

El usuario puede mirar un disco y solicitar a Gemini que reproduzca una canción. El asistente analiza el álbum y busca información en tiempo real. Luego identifica la canción más escuchada y la reproduce.

Entre los discos usados en la demostración aparecieron Mayhem de Lady Gaga, Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé y The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Un proyecto que aún está en fase de prototipo

Las gafas funcionan con Android XR, una plataforma presentada en octubre del año pasado junto al visor de realidad extendida Galaxy XR de Samsung. El sistema permite desarrollar aplicaciones de realidad extendida impulsadas por inteligencia artificial.

Google señaló en diciembre que trabaja en un diseño de gafas elegantes y ligeras. El objetivo es llevar la realidad mixta y la inteligencia artificial a dispositivos que formen parte del estilo personal de los usuarios.

El modelo presentado en el Mobile World Congress es un prototipo. La compañía trabaja en su desarrollo con miras a un lanzamiento comercial en el futuro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.