Tecnología

Google revela sus nuevas gafas Android XR: así funcionan con Google Maps, música y la IA Gemini

El prototipo de gafas inteligentes de Google integra Android XR y Gemini para ofrecer navegación con mapas, música y datos del entorno

Por Europa Press
Google exhibe en el MWC 2026 sus gafas Android XR con inteligencia artificial Gemini. El prototipo ofrece mapas, música y datos del entorno.
Google exhibe en el MWC 2026 sus gafas Android XR con inteligencia artificial Gemini. El prototipo ofrece mapas, música y datos del entorno. (EUROPA PRESS/EUROPA PRESS)







