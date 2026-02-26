Google lanza Nano Banana 2: estos son los cambios del modelo que crea imágenes 4K con inteligencia artificial

El nuevo modelo de Google combina rapidez, calidad 4K y verificación con SynthID en múltiples plataformas.

Google presentó Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), su nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial. La herramienta combina razonamiento avanzado con velocidad ultrarrápida y apunta a la creación de imágenes profesionales con alta fidelidad visual.

El anuncio llegó meses después del lanzamiento de Nano Banana Pro en noviembre del año pasado. Esa versión priorizó la precisión factual. Ahora, la compañía apostó por resultados más veloces sin sacrificar el seguimiento estricto de instrucciones.

Más velocidad sin perder calidad visual

Nano Banana 2 fue diseñado para reducir la brecha entre rapidez y fidelidad visual. Google informó que el modelo mejora la iluminación, incorpora texturas más variadas y logra detalles más nítidos. También permite generar imágenes con calidad realista de hasta 4K.

La empresa indicó en su blog oficial que el sistema traslada la inteligencia de alta velocidad de Gemini Flash al terreno visual. Esto facilita la edición de fotografías y la creación de imágenes en menos tiempo.

Imágenes con datos del mundo real y búsqueda web

El modelo extrae información de la base de conocimiento del mundo real de Gemini. Además, utiliza datos en tiempo real provenientes de la Búsqueda en la web. Según Google, esto permite representar temas con mayor precisión.

Nano Banana 2 también mejora el renderizado de imágenes y la traducción de texto. El sistema genera texto legible y preciso en maquetas de marketing o tarjetas de felicitación. Incluso localiza y traduce texto dentro de una fotografía.

Mayor consistencia de personajes y objetos

Google detalló que el modelo optimizó la consistencia del sujeto. Puede mantener el parecido de hasta cinco personajes y conservar la fidelidad de hasta 14 objetos en un mismo flujo de trabajo.

Esta capacidad permite desarrollar narrativas visuales sin alterar la apariencia de los elementos generados.

Seguimiento estricto de instrucciones

La compañía aseguró que Nano Banana 2 se ajusta con precisión a las solicitudes de los usuarios. El modelo capta los matices de cada idea y genera imágenes fieles a lo pedido.

Además, permite crear imágenes en distintas relaciones de aspecto y resoluciones. Las opciones van desde 512 px hasta 4K, según las necesidades de cada usuario.

Marca de agua y verificación de contenido

Google reiteró que mantiene su tecnología de marca de agua SynthID en las imágenes creadas con inteligencia artificial. También impulsa las credenciales de contenido C2PA.

Estas herramientas informan si se utilizó inteligencia artificial y detallan cómo se aplicó. La empresa adelantó que la verificación C2PA se incorporará pronto en la aplicación de Gemini.

Disponibilidad en productos de Google

Nano Banana 2 ya está disponible en los productos de Google, incluida la aplicación de Gemini. Sustituirá a Nano Banana Pro en los modelos Rápido, Pensamiento y Pro.

Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra conservarán acceso a Nano Banana Pro para tareas especializadas.

El modelo también estará presente en la búsqueda mediante el Modo IA y Lens, en la aplicación de Google y en navegadores móviles y de escritorio. Asimismo, se integrará en AI Studio + API, Google Cloud, Flow y Google Ads.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.