Nano Banana: la nueva IA de Google para crear pósters, recetas y cómics

Nano Banana Pro permite diseñar imágenes con textos, recetas o cómics, y añadir datos en tiempo real desde el buscador de Google.

Google lanzó Nano Banana Pro, una versión avanzada de su herramienta de creación y edición de imágenes con inteligencia artificial, impulsada por el modelo Gemini 3 Pro, presentado esta misma semana.

Nano Banana Pro, también conocido como Gemini 3 Pro Image, se integró a la aplicación de Gemini. Esta actualización mejora significativamente las funciones de su predecesor, Gemini 2.5 Flash Image, al ofrecer nuevos controles de cámara e iluminación, integración de texto en varios idiomas y capacidad para incorporar múltiples elementos en una misma imagen.

Entre las novedades más destacadas, esta herramienta ahora renderiza texto directamente en la imagen y lo presenta con alta legibilidad. Esto permite crear contenido visual como pósters, cómics, invitaciones o diagramas, sin necesidad de añadir texto de forma manual posteriormente. Además, puede traducir estos textos a varios idiomas gracias a sus funciones multilingües.

Otro de los avances clave es su capacidad de generar imágenes a partir de varias referencias visuales, así como conectarse al Buscador de Google para mostrar información en tiempo real, como el estado del tiempo o resultados deportivos.

Esta función también se adapta para generar visualmente una receta de cocina con solo describir los ingredientes.

Con Nano Banana Pro es posible combinar hasta 14 elementos en una misma imagen o representar a cinco personas con coherencia visual. A esto se suman mejoras en los ajustes de cámara y luz, con calidad de salida en resoluciones 2K y 4K, listas para diferentes plataformas.

Google anunció que la herramienta ya se encuentra disponible para usuarios gratuitos, aunque con ciertos límites de uso, y para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra, quienes pueden utilizarla sin restricciones. También puede usarse en Ads Studio, en la API de Gemini y en Google AI Studio, donde está pensada para desarrolladores y profesionales del diseño visual.

La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.