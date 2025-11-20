Tecnología

Nano Banana: la nueva IA de Google para crear pósters, recetas y cómics

Nano Banana Pro permite diseñar imágenes con textos, recetas o cómics, y añadir datos en tiempo real desde el buscador de Google

Por Europa Press
Nano Banana Pro permite diseñar imágenes con textos, recetas o cómics, y añadir datos en tiempo real desde el buscador de Google.
Nano Banana Pro permite diseñar imágenes con textos, recetas o cómics, y añadir datos en tiempo real desde el buscador de Google.







