Delitos de estafa en Singapur podrán castigarse con hasta 24 azotes

Singapur endureció las sanciones contra la estafa tras registrar pérdidas millonarias por este tipo de delitos en los últimos años.

Singapur, Singapur. Las personas condenadas por estafa en Singapur se enfrentan a partir de este martes a una flagelación con hasta 24 azotes en casos graves, al entrar en vigor una ley que impone ese castigo.

La ciudad-Estado intensificó la presión contra las redes delictivas tras registrar estafas récord. El Ministerio del Interior afirmó que “combatir las estafas es una prioridad nacional”.

La segunda mayor economía del sudeste asiático registró pérdidas por más de 2.800 millones de dólares por estafas de 2020 al primer semestre de 2025, indicó la ministra del Interior, Sim Ann, en noviembre al Parlamento al presionar por la aprobación de la ley.

En ese período se reportaron 190.000 casos de estafas, precisó.

La flagelación de los estafadores fue parte de las enmiendas aprobadas en noviembre por el Parlamento, y se aplicará además de otros castigos como las multas y el encarcelamiento.

“Sí, entra en vigor hoy, 30 de diciembre de 2025”, declaró la ministra del Interior a la AFP.

Los estafadores, miembros de las redes de estafa y sus reclutadores “enfrentarán una flagelación con al menos seis azotes y hasta 24 azotes”, señaló el ministerio en un comunicado previo.

Los centros de ciberestafa, que engañan a extranjeros para trabajar en fraudes vinculados a falsos romances en línea o a criptomonedas, proliferaron en el sureste asiático en años recientes.

La policía de Singapur anunció, por ejemplo, haber decomisado más de 115 millones de dólares en bienes ligados a Chen Zhi, un magnate británico-camboyano acusado de tener campamentos de trabajo forzado en Camboya que también operan como centros de estafas multimillonarias.