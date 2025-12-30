El Mundo

Delitos de estafa en Singapur podrán castigarse con hasta 24 azotes

Singapur puso en vigor una ley que permite castigar con flagelación los casos graves de estafa, además de multas y penas de prisión, ante el aumento de estos delitos.

Por AFP
