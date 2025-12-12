Sucesos

Estas son las modalidades de estafa que se disparan en Navidad, alertan autoridades

Estafadores aprovechan el Gordo navideño para cometer los delitos

Por Yeryis Salas
Compre lotería y cambie premios solo en puestos autorizados para evitar ser víctima de estafa.







Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

