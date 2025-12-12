Estas son las modalidades de estafa que se disparan en Navidad, alertan autoridades

Los estafadores acechan todos los días, pero en días navideños aprovechan que las personas persiguen la lotería y compran regalos para incrementar sus delitos.

Tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), describieron las modalidades que se disparan durante diciembre y alertaron a la población a estar atenta en la calle y en línea.

Juan Monge, investigador de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral del OIJ, se refirió a tres de esas modalidades relacionadas con la lotería, que se vuelve más preciada en estas fechas gracias al Gordo Navideño y los sorteos de consolación.

La primera, consiste en que los vendedores autorizados por la Junta de Protección Social (JPS) revenden la lotería a otras personas, quienes proceden a venderla con sobreprecio. Cuando un cliente les compra y les entrega un billete de alta denominación, los vendedores revisan y afirman que no les alcanza, momento en que se dejan el billete real y le devuelven un billete falso al cliente, antes de pedirle uno de menor denominación.

Por este delito van solo diez denuncias en San José en este 2025, pero el OIJ advierte que podrían aumentar.

Ocurre, además, que circulan billetes de lotería de sorteos pasados, y las personas los compran sin revisar la fecha.

Asimismo, otros estafadores se hacen pasar por personas humildes en San José que desconocen adónde ir para cambiar un supuesto billete ganador de lotería. Escogen una víctima, a la que le piden que le cambien el billete, pero mientras entran al banco, deben dejarles sus pertenencias.

Cuando la víctima regresa para aclarar que el billete no está premiado, ya la persona se ha marchado con los bienes.

Otra modalidad que se mantiene todo el año, pero aumenta en diciembre según el OIJ, se produce cuando la persona recibe un mensaje falso de que debe entrar a un enlace (link) para liberar espacio si quiere seguir usando su cuenta de WhatsApp. A través de ese link ingresa su código de verificación y el estafador toma posesión de su cuenta para pedir dinero prestado o comprar dólares a sus contactos.

Si alguien accede, el delincuente le pide que le deposite el dinero en la cuenta de un tercero, y de esa forma concreta la estafa. En este 2025, solo en San José, se reportó un perjuicio de ¢260 millones y $183.000 por este tipo de delito.

Por último, aprovechando que las personas buscan regalos navideños, los estafadores recurren a vender artículos por redes sociales a precios cómodos, pero pidiendo el pago por adelantado. Cuando la víctima paga, el estafador la bloquea de todas las plataformas y consuma el delito.

El año pasado un vendedor de lotería fue detenido por dar vueltos con billetes falsos a adultos mayores.

Estafas con IA

La ABC, por su parte, alertó sobre estafas digitales de “última generación” que se aprovechan de la inteligencia artificial (IA) para engañar a las personas en este periodo en que se incrementan las transacciones.

Una de esas es la clonación de voz con IA, con la cual se puede replicar la voz de familiares, funcionarios o contactos cercanos para solicitar transferencias, códigos o contraseñas.

La tecnología permite tomar también una imagen para crear un video que parezca legítimo, el llamado deepfake. La ABC aún no tiene reportes de esa modalidad en Costa Rica, pero Raúl Rivera, asesor en ciberseguridad de esta entidad, advirtió que podría llegar pronto al país.

Otros método novedosos, además, son el enmascaramiento de números telefónicos, ataques híbridos (combinación de enmascaramiento con audio o video clonado) e ingeniería social potenciada por la IA, para enviar correos convincentes, con aspecto corporativo y sin errores ortográficos.

“Hoy cualquier persona puede enmascarar un número para que parezca el de una empresa, clonar la voz de alguien o generar videos que simulan ser de una persona conocida. Todo esto eleva muchísimo la credibilidad del engaño”, señaló Rivera.

La ABC le recordó a las personas que si una llamada o mensaje le solicita transferencias o claves, detener la interacción o contactar al banco.

La organización recomendó desconfiar de cualquier llamada no solicitada, cortar la comunicación si le genera presión, urgencia o miedo, nunca compartir claves, verificar siempre con el banco, evitar redes WiFi públicas y desactivar Sinpe Móvil si cambió de número para afiliarlo con la línea actual.