De la favela al Bolshói, un sueño al alcance de los niños en Brasil

Niños en Brasil practicando para la audición de la famosa escuela de danza rusa Bolshói de Joinville.

Rio de Janeiro, Brasil. El Complexo do Alemão es un denso conjunto de favelas controlado por bandas criminales, en cuyas calles es fácil ver hombres armados. Pero un modesto local rodeado de talleres mecánicos, decenas de niños fantasean con entrar en la escuela Bolshói de Brasil… y dar un vuelco a su vida.

Los niños entrenan con esperanza tras la disponibilidad de 40 campos en la escuela de danza rusa, Bolshói, de Joinville, en el sur de Brasil. La escuela es la única filial del famoso ballet fuera de Rusia.

“Uno de los trabajos mas importantes que tiene el Bolshói (...) es buscar darle oportunidades a esos talentos que muchas veces no tienen la menor posibilidad de llegar a la escuela Joinville,” citó Sylvana Albuquerque, la responsable de la selección para la escuela en Brasil.

