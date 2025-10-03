El Mundo

De la favela al Bolshói, un sueño al alcance de los niños en Brasil

En un denso barrio problemático, niños entrenan con la esperanza de ingresar en la escuela Bolshói de Brasil, única filial del famoso ballet ruso fuera de Rusia.

Por AFP
Niños en Brasil practicando para la audición de la famosa escuela de danza rusa Bolshói de Joinville.
Niños en Brasil practicando para la audición de la famosa escuela de danza rusa Bolshói de Joinville. (AFP /AFP)







BrasilFavelaBallet BolshóiBallet
