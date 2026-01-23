De atleta olímpico a ‘la versión moderna de Pablo Escobar’: Así detuvieron en México a uno de los más buscados del FBI

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue detenido en México y entregado al FBI, informaron autoridades de ambos países el viernes.

Los Ángeles, Estados Unidos. El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue detenido en México y entregado al FBI, informaron autoridades de ambos países el viernes.

Wedding, de 44 años, es uno de los 10 más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones e dólares por información que llevase a su captura.

Es señalado por esta agencia estadounidense de haber dirigido operaciones de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México, como miembro del cártel de Sinaloa.

“Este individuo y su organización Cartel de Sinaloa inundaron de narcóticos las calles de Norteamérica, mataron a muchos de nuestros jóvenes y corrompieron a muchos de nuestros ciudadanos”, declaró el jefe del FBI, Kash Patel, en una rueda de prensa a su llegada al aeropuerto de Ontario, en California.

“Es la versión moderna de El Chapo, es la versión moderna de Pablo Escobar”, enfatizó, al aludir a los más celebres narcotraficantes latinoamericanos.

Según el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, el ex atleta olímpico se entregó en la embajada estadounidense.

“El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo” a Wedding, explicó el ministro mexicano en la red social X.

“Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y es buscado desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato”, añadió por su parte el director del FBI también en X.

Junto al canadiense también fue entregada al FBI “una persona no estadounidense” que está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, aseguró Harfuch, sin más detalles.

Siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá en noviembre, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.

Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.

Wedding, conocido también como “El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”, está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.

Además sería el responsable de la muerte en enero de 2025 en Medellín (Colombia) de un hombre que iba a prestar testimonio en su contra, según las autoridades estadounidenses.