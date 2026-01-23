El Mundo

De atleta olímpico a ‘la versión moderna de Pablo Escobar’: Así detuvieron en México a uno de los más buscados del FBI

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue detenido en México.

Por AFP
El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por Estados Unidos de haberse convertido en capo narcotraficante, fue detenido en México y entregado al FBI, informaron autoridades de ambos países el viernes.
