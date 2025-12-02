Incautan uno de los automóviles más exclusivos del mundo en una causa narco contra un exdeportista olímpico

El FBI confiscó un automóvil de lujo vinculado a Ryan Wedding, exolímpico buscado por narcotráfico con nexos al Cártel de Sinaloa.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) incautó un Mercedes-Benz CLK GTR Roadster 2002, uno de los automóviles más exclusivos del mundo, como parte de una causa por narcotráfico y lavado de dinero. La investigación tiene como figura central a Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense.

Wedding compitió como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Ahora figura entre los diez más buscados a nivel internacional por el FBI, que ofrece una recompensa de $15 millones por información que permita su captura.

El FBI detalló que el deportivo de lujo incautado estaría vinculado directamente con Wedding, quien es señalado como presunto líder de una red criminal conectada con el Cártel de Sinaloa. Se le atribuye formar parte de una organización que movería hasta $1.000 millones anuales.

Este modelo de Mercedes-Benz es excepcionalmente raro. Solo se produjeron cinco unidades del CLK GTR Roadster, frente a las veinte coupés. Expertos estiman su valor en cerca de $13 millones, aunque un ejemplar similar fue vendido por $10 millones en una subasta en noviembre de 2023.

Un afiche de recompensa por la captura de Ryan James Wedding se observa al fondo durante una conferencia de prensa en la que se anunció la acusación formal contra el exsnowboarder olímpico, a quien se le imputa por asesinato y lavado de dinero en relación con una organización de narcotráfico, en el Departamento de Justicia el 19 de noviembre de 2025, en Washington, D. C. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

El automóvil posee una carrocería de fibra de carbono y un motor V12 de 6,0 litros, montado en posición central, que genera 600 caballos de fuerza, acoplado a una caja secuencial de seis velocidades.

El FBI no reveló el lugar donde se ubicó el vehículo ni en qué condición fue encontrado. En Estados Unidos, los bienes de lujo incautados en causas federales suelen subastarse para beneficio del Estado. Debido a su valor, se espera que esta venta represente una ganancia millonaria para el erario.

La causa resalta cómo objetos de lujo se convierten en parte clave en la lucha contra el crimen organizado internacional. Las autoridades persiguen no solo a los presuntos responsables, sino también a los bienes que reflejan el alcance de sus actividades ilícitas.

La investigación sobre Ryan Wedding continúa. El Mercedes-Benz CLK GTR Roadster incautado aparece como un símbolo del vínculo entre el deporte, el lujo extremo y las redes delictivas transnacionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.