Incautan uno de los automóviles más exclusivos del mundo en una causa narco contra un exdeportista olímpico

El FBI decomisó un exclusivo Mercedes-Benz valuado en $13 millones en una investigación internacional contra un exdeportista olímpico

Por La Nación / Argentina / GDA
El FBI confiscó un automóvil de lujo vinculado a Ryan Wedding, exolímpico buscado por narcotráfico con nexos al Cártel de Sinaloa.
El FBI confiscó un automóvil de lujo vinculado a Ryan Wedding, exolímpico buscado por narcotráfico con nexos al Cártel de Sinaloa.







