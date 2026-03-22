Cuba restablece la electricidad de forma gradual en medio de presiones de Trump

La Habana, Cuba. Las autoridades de Cuba empezaron a restablecer el servicio de energía eléctrica de forma gradual en la isla el domingo, luego del segundo apagón total en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla.

El domingo, dos unidades generadoras en dos centrales termoeléctricas volvieron a entrar en funcionamiento, informó el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, en X.

“En línea Unidad 3 de CTE Céspedes. Energas Varadero y Boca de Jaruco, hidroeléctrica Hanabanilla generando. En proceso de arranque Unidad 1 de Santa Cruz”, escribió O Levy en esa plataforma.

Dos tercios de La Habana tenían electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal un día después de la “desconexión total” anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

Las autoridades seguían trabajando para restablecer el servicio con todas las plantas termoeléctricas, mientras que otros sistemas menores eran destinados al suministro en hospitales y otras infraestructuras vitales.

“La verdad cada día es más difícil vivir con esta situación”, dijo a la AFP Alina Quiñones, una enfermera de 48 años mientras iba camino al hospital donde trabaja, luego de una noche de muy poco sueño.

No tenía internet, ni conexión telefónica, por lo que dijo a la AFP que le fue imposible comunicarse con familiares en Matanzas, una ciudad al este de La Habana.

Francisco González, de 79 años, dijo que se pasó la noche sin dormir “sentado en un sillón en su casa, esperando a que llegara la luz” en la capital.

Los apagones, la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas con cacerolas por la noche.

Desde el 9 de enero no llega petróleo a la isla, lo que ha impactado al sector eléctrico, reducido el transporte público y generado recortes de vuelos de las aerolíneas, un golpe para el sector turístico, de vital importancia.

El último apagón se debió a una avería en una unidad generadora de una de las ocho plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema, según las autoridades.

El corte de luz generalizado ocurre cuando el gobierno cubano enfrenta presiones de la administración estadounidense de Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de “tomar” la isla.

Ha habido siete apagones nacionales desde el 2024.