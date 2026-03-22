El Mundo

Cuba restablece la electricidad de forma gradual en medio de presiones de Trump

Isla vive el segundo apagón total en menos de una semana, en medio de una escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos

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Por AFP
Cuba comienza a restaurar la electricidad tras su último apagón nacional.
Cuba comienza a restaurar la electricidad tras su último apagón nacional. (YAMIL LAGE/AFP)







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