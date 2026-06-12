Cuba pretende ampliar las actividades para las empresas privadas de la isla

El presidente Miguel Díaz-Canel informó que se ampliarán las actividades permitidas a las empresas privadas y se agilizarán sus aprobaciones.

La Habana, Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes 12 de junio una ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas en el país, en el marco de las “prioridades” económicas que estudia el gobierno para enfrentar la crisis.

Bajo presión por el bloqueo petrolero impuesto desde enero por Washington, el gobierno cubano anunció en los últimos meses varias reformas orientadas a una mayor apertura económica.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo este viernes que se autorizarán más actividades a las empresas privadas, y que la aprobación de nuevos negocios será acelerada y descentralizada.

“Para las formas de gestión no estatales, las actividades prohibidas van a ser limitadas para que su objeto sea lo más amplio posible”, afirmó el jefe de Estado en una intervención ante la prensa nacional transmitida por la televisión estatal.

“Se está haciendo (...) un proceso para en el menor tiempo posible aprobar todas las que estaban pendientes”, aseguró.

Las empresas privadas, con hasta 100 empleados, fueron autorizadas en 2021 y ocupan un lugar creciente en el tejido económico cubano. Desde febrero tienen acceso a la importación de combustible, hasta entonces centralizada por el Estado.

El gobierno también va a autorizar a los privados a invertir en la economía en igualdad de condiciones que los inversores extranjeros, varios de los cuales se han retirado recientemente del país por temor a sanciones estadounidenses.

Díaz-Canel señaló que se estudia la posibilidad de eliminar los intermediarios estatales en las actividades de importación y exportación.

El presidente reiteró la importancia de la “descentralización” de las actividades económicas y del fortalecimiento de la “autonomía de las empresas estatales”, que representan el 80% de la economía cubana.

El presidente anunció además “una reestructuración del aparato del Estado”, con menos ministerios y “una reducción importante” de los empleados estatales, que deberá ser aprobada en julio por el Parlamento. La reducción del número de funcionarios ya había sido anunciada hace tres años sin concretarse.

Díaz-canel recordó el objetivo del Estado de transformar la “libreta” (cartilla de racionamiento) para que beneficie a los más pobres y no al conjunto de la población cubana, marcada por desigualdades crecientes.

Varias reformas de la conocida “libreta” han sido anunciadas desde hace varios años, sin llevarse a cabo.

Estas reformas “próximamente van a ser discutidas y aprobadas de manera muy ágil”, aseguró.

“El país no está paralizado, el país enfrenta esta situación con inteligencia”, afirmó, en referencia a la política de máxima presión implementada por Washington.

Además del bloqueo petrolero, Estados Unidos ha emitido varias sanciones contra la economía cubana.

Esta situación ha agravado profundamente la crisis económica, social y energética que atraviesa desde hace varios años el país, sometido a embargo estadounidense desde 1962.