El Mundo

Cuba pretende ampliar las actividades para las empresas privadas de la isla

La isla busca una mayor apertura económica tras el bloqueo de Estados Unidos.

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Por AFP
Díaz-Canel autorizó a la instalación de pymes privadas en 2021
El presidente Miguel Díaz-Canel informó que se ampliarán las actividades permitidas a las empresas privadas y se agilizarán sus aprobaciones. (LUONG THAI LINH/AFP)







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