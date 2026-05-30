El Mundo

Cerco energético de Estados Unidos a Cuba pone ‘en riesgo’ la educación de la isla, advierte la Unesco

El gobierno cubano ha adoptado medidas de emergencia, entre ellas la reducción de horarios y el cierre anticipado del curso escolar

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Por AFP
Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 13 de mayo de 2026. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación “particularmente tensa” de su red eléctrica.
“La educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética”, señaló la Unesco. (YAMIL LAGE/AFP)







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