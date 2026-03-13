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Cuba libera presos tras diálogo con el Vaticano mientras mantiene conversaciones con Estados Unidos

La isla anunció la excarcelación de prisioneros en un gesto hacia la Santa Sede, en medio de presiones del presidente estadounidense Donald Trump

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Por AFP
Cuba inicia la liberación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre ambos países.
Cuba inicia la liberación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre ambos países. (YAMIL LAGE/AFP)







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