Cuba confirma muerte de 32 cubanos en ataque de Estados Unidos a Venezuela

Gobierno de Cuba decretó dos días de duelo nacional tras la muerte de 32 cubanos en el ataque que calificó de “criminal”, según comunicado oficial

Por Juan Fernando Lara Salas
Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Fotografía:
Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. (AFP/AFP)







