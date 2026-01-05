Cuba confirma muerte de 32 cubanos en ataque de Estados Unidos a Venezuela

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno de Cuba decretó dos días de duelo nacional tras confirmar la noche de este 4 enero la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida en la madrugada del 3 de enero, y que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Más temprano, este mismo domingo, el diario estadounidense The New York Times estimó en 80 las muertes por la incursión.

El propio presidente Donald Trump, según declaraciones a ese medio de prensa, informó que muchos cubanos miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron durante el operativo en el cual este fue capturado en Caracas por las fuerzas estadounidenses.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

El gobierno de La Habana confirmó sus palabras e informó este domingo que 32 cubanos murieron combatiendo durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

En un comunicado oficial firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, La Habana calificó la incursión estadounidense como un “criminal ataque” contra la República Bolivariana de Venezuela y aseguró que los fallecidos se encontraban en ese país cumpliendo misiones oficiales, a solicitud de las autoridades venezolanas.

“Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señala el texto difundido este domingo.

Según el comunicado, los ciudadanos fallecidos formaban parte de misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior, y murieron durante enfrentamientos directos o como consecuencia de los bombardeos contra instalaciones venezolanas.

Decreto presidencial

Mediante el Decreto Presidencial 1147, Díaz-Canel dispuso que el duelo nacional se extienda desde las 6:00 a. m. del 5 de enero hasta las 12:00 de la noche del 6 de enero de 2026.

Durante ese período, la Bandera de la Estrella Solitaria se izará a media asta en edificios públicos e instituciones militares, y quedarán suspendidos todos los espectáculos públicos y actividades festivas en el país.

El decreto encarga a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores la ejecución de las disposiciones establecidas.

El comunicado sostiene que los cubanos fallecidos “cumplieron dignamente con su deber” y que opusieron “férrea resistencia” durante los combates, destacando su actuación como una muestra de solidaridad internacional.

“Supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, afirmó el gobierno cubano.

El pronunciamiento refuerza la postura de La Habana de condena absoluta a la operación estadounidense en Venezuela y se suma a una serie de reacciones críticas de gobiernos aliados al chavismo, en un contexto de creciente tensión regional tras la caída de Maduro.

El decreto fue emitido en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, un elemento simbólico subrayado por el gobierno cubano en el texto oficial.